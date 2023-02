Kryzys w małżeństwie J Lo i Afflecka?! Awantura przed kamerami!

Kochanka księcia Harry'ego atakuje! "Jak on mógł to zrobić?!"

Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się przed kamerą! Ona go strofowała, on wyglądał na załamanego

Jennifer Lopez (54 l.) i Ben Affleck (51 l.) w zeszłym roku wzięli huczny ślub. Gwiazdorska para jest teraz przedmiotem niezliczonych plotek. Wszyscy zastanawiają się, czy ich związek przetrwa. A teraz plotki nasiliły się! Wszystko przez wizytę J Lo i aktora na wielkiej gali rozdania nagród Grammy. Usiedli z samego przodu. Nic dziwnego, że kamery skierowały się prosto na nich. Mimo to para nie mogła powstrzymać się od kłótni... Miliony widzów zobaczyły ich sprzeczki i przepychanki. O co poszło? Eksperci, którzy czytają z ruchu warg, już znają przedmiot małżeńskiej kłótni J Lo i Afflecka. Najpierw Affleck obejmuje żonę, ale ona wzdryga się i go odrzuca! Mówi coś do niego, on odpowiada... Widać, że to nie są wyznania miłości, a kłótnia. "Stop! Musisz wyglądać bardziej przyjaźnie. Wyglądaj na zmotywowanego!" - strofuje wyraźnie smętnego męża piosenkarka. "Mogę to zrobić" - odpowiada spłoszony Affleck. "Ben, mrugnij, jeśli coś jest nie tak" - piszą fani w mediach społecznościowych. "Jej twarz, kiedy widzi kamerę, haha" - zauważają inni... Czyżby kłopoty w raju?

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Sonda Czy małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka przetrwa? Tak Nie Nie mam zdania

'Stop, look more friendly... look motivated': What JLo really said to Ben Affleck during tense Grammys exchange https://t.co/himj6ObURi— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej