Madonna pojawiła się na gali rozdania nagród Grammy. Piosenkarka znowu przeszła operacje plastyczne?

Madonna znów to zrobiła! 65-letnia gwiazda od jakiegoś czasu budzi zainteresowanie nie kolejnymi hitami na miarę "Like a Virgin", a eksperymentami z operacjami plastycznymi, nie wspominając o rozbieraniu się w internecie. Tym razem Madonna pojawiła się przed swoimi fanami nie za pośrednictwem instagramowych filtrów, a na żywo. Gwiazdę zaproszono na 66. ceremonię rozdania nagród Grammy. 65-letnia piosenkarka nie odebrała żadnej nagrody, tylko wygłosiła przemówienie po tym, jak transseksualna gwiazda Kim Petras odebrała nagrodę za piosenkę "Unholy" wykonaną z Samem Smithem. "Jestem tu, by podziękować wszystkim buntownikom świata. Musicie wiedzieć, że wasza odwaga nie pozostaje niezauważona" - mówiła Madonna, ale mało kto zwracał uwagę na słowa, bo uwagę przykuwała raczej odmieniona twarz piosenkarki. "Po co ona zrobiła to sobie z twarzą?!" - zastanawiają się załamani fani.

Madonna i jej nowa twarz odwróciły uwagę od laureatów Grammys. Lista laureatów nagród Grammy 2023

Rzeczywiście, Madonna ponownie nie przypomina samej siebie, nawet w wersji po operacjach plastycznych. Jednak tym razem ubrała się od stóp do głów, choć jej stylizacja przypominała nieco Helgę z "'Allo 'Allo!", skrzyżowaną z postacią z "Gwiezdnych wojen". Hit czy kit? Tymczasem w najważniejszych kategoriach zostały nagrodzone następujące osoby: Najlepszy album muzyki dance/elektronicznej: „Renaissance” – Beyoncé; Najlepszy album rockowy: „Patient Numer 9” Ozzy Osbourne, nagranie roku - Lizzo, album roku - „Harry's House”, Harry Styles, piosenka roku: „Just Like That” Bonnie Raitt, najlepszy występ popowy solo: „Easy on Me” Adele, najlepszy album rap - Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers.

Sonda Czy Madonna wygląda dobrze? Tak, wygląda świetnie! Skoro sama czuje się dobrze ze sobą, to najważniejsze! Nie, zupełnie nie jak ona!

I don’t care what anyone thinks or says about #Madonna physical appearance. Love her and her music !!!Madonna unrecognizable at Grammys: 'That can't be her? Can it?' https://t.co/hfcxqC4QHX via @nypost— Uncle Mike (@mic810) February 6, 2023

QUIZ. Rozpoznasz gwiazdę po jej prawdziwym imieniu i nazwisku?! Niektóre pytania mogą zaszokować Pytanie 1 z 10 Wojciech Basiura to... Aleksander Baron Modest Amaro Mata Dalej