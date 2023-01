Madonna ma jeszcze nowszą twarz?! Nowy Rok, nowe oblicze gwiazdy

Madonna ma jeszcze nowszą twarz. Piosenkarka wygląda jak zupełnie inna osoba. Gdzie podziała się gwiazda?!

Madonna (65 l.) robi wszystko, by zatrzymać czas. Piosenkarka ani myśli zostać stateczną matroną i stara się ze wszystkich sił na nią nie wyglądać. Efekty? Madonna przestała przypominać samą siebie! W dodatku to zdecydowanie nie jest jej ostatnie słowo. Z okazji podsumowania roku 2022 zamieściła na swoich licznych kontach w mediach społecznościowych serię własnych zdjęć. Czy na pewno własnych?! Fani zaczynają mieć co do tego coraz bardziej poważne wątpliwości. To już całkiem inna osoba niż Madonna sprzed lat, nawet zaledwie paru! Oczy piosenkarki stają się coraz bardziej skośne, twarz wyprasowana, czoło wysokie i naciągnięte. Co tu się dzieje?! Gwiazda nie zwykła opowiadać wprost o operacjach plastycznych, ale nie raz bywało, że chirurdzy plastyczni oglądający jej zdjęcia na zlecenie amerykańskich mediów robią to za nią. Najsławniejsi chirurdzy plastyczni w Hollywood zostali jesienią zaalarmowani przez "Page Six" o przypadku gwiazdy i pochylili się nad przypadkiem nowej twarzy Madonny. Ich diagnoza była miażdżąca - królowa popu zdecydowanie przesadziła z plastycznymi przeróbkami... "Ona naprawdę wygląda tak, jakby Halloween wypadło w tym roku wcześnie" - załamywał ręce dr. Ramtin Kassir w październiku "Jej twarz ma przesadny kształt litery V" - dodaje.

Madonna zrobiła sobie dziewięć operacji plastycznych twarzy?! Chce być młoda dla kochanka młodszego o 41 lat

"Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten wpis na Instagramie, byłem jak wielu innych zaskoczony tym, jak wygląda teraz Madonna" - dodawał wówczas dr. Ehsan Ali, szef Beverly Hills Concierge Doctor and Urgent Care, a potem wymienił dziewięć zabiegów plastycznych, które jego zdaniem zafundowała sobie piosenkarka. Wśród nich jest lifting, chirurgia kości policzkowych, korekta nosa, który teraz jest za wąski i zbyt spiczasty, a nawet chirurgiczne poprawki przy brwiach... Dosłownie cała nowa twarz! Być może Madonna postanowiła odmłodzić się dla swojego najnowszego kochanka. Gwiazda spotyka się od niedawna z młodszym od siebie o 41 lat tancerzem, 24-letnim Andrew Darnellem. Jak tak dalej pójdzie, zacznie wygladać młodziej od niego!

Sonda Czy Madonna wygląda dobrze? Tak, wygląda świetnie! Skoro sama czuje się dobrze ze sobą, to najważniejsze! Nie, zupełnie nie jak ona!

Madonna takes a look back at 2022 ahead of the new year with social media videos https://t.co/VY3AdZpSvE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 1, 2023

QUIZ. Największe romanse gwiazd kina. Sprawdź, czy pamiętasz, kto kogo kochał? Pytanie 1 z 13 Zanim na zabój zakochał się pięknej prawniczce, był znany z romansów. George Clooney swego czasu tworzył parę między innymi z: Kelly Preston Diane Keaton Jennifer Lawrence Dalej