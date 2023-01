Były mąż J Lo wziął ślub z Miss Paragwaju! Jest od niego młodsza o 31 lat

54-letni Marc Anthony wziął ślub z 23-letnią Miss Paragwaju. Nadia Ferreira to jego czwarta żona i druga będąca uczestniczką Miss Universe

Marc Anthony (54 l.) najwyraźniej ma słabość do uczestniczek Miss Universe! Równo 20 lat temu piosenkarz rozstał się z Dayanarą Torres, dawną zwyciężczynią tego konkursu. Teraz jego serce skradła młodsza o 31 lat modelka Nadia Ferreira (23 l.), która również próbowała swoich sił w Miss Universe i została Miss Paragwaju. Para po ośmiu miesiącach narzeczeństwa powiedziała sobie sakramentalne "tak" w Perez Art Museum w Miami, a wśród gości znalazły się takie sławy, jak David Beckham czy Salma Hayek. Jennifer Lopez nie pojawiła się na uroczystości, podobnie jak wspólne dzieci J Lo i Marca Anthony'ego, 14-letnie bliźniaki. Brak czasu, a może 23-letnia wybranka eks męża nie przypadła do gustu gwieździe? Nadia Ferreira to czwarta żona piosenkarza. Poprzednie to wspomniana Dayanara Torres (2000-2004), Jennifer Lopez (2004-2014), Shannon de Lima (2014-2017). Marc Anthony ma w sumie sześcioro dzieci, w tym dwoje z J Lo.

Tymczasem Jennifer Lopez sama wzięła niedawno ślub z Benem Affleckiem. J Lo i aktor odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

EXCLUSIVA MUNDIAL: Estas son las primeras imágenes oficiales de la espectacular boda entre Nadia Ferreira y Marc Anthony @MarcAnthony y @itsmissnadia pic.twitter.com/aB30fEppeK— HOLA! USA (@USAHOLA) January 30, 2023

