Putin zainteresowany Miss Universe?! Seksowna Anna ma tylko 22 lata

Władimir Putin zafascynowany wyborami Miss Universe! Rozkazał promować 22-letnią blond kandydatkę. Anna Linnikowa została Miss Rosji i jedzie do USA

Czym zajmuje się teraz Władimir Putin? Może spędza całe dnie na wojennych planach z ministrami, a może robi przeglądy wojsk? Jak twierdzi brytyjski "Daily Star", obecnie rosyjskiego dyktatora zaprząta zupełnie inna kwestia. To niejaka Anna Linnikowa (22 l.) jest teraz priorytetem dla rosyjskiego dyktatora... Seksowna Anna zdobyła niedawno tytuł Miss Rosji 2022 i lada dzień leci do Stanów Zjednoczonych, by 16 stycznia wziąć udział w konkursie Miss Universe. Chociaż Rosja jest izolowana na scenie międzynarodowej, to najwyraźniej szefostwo konkursu piękności postanowiło dać szansę tej kandydatce. A Putin podobno jest z tego powodu wniebowzięty i wydał osobiste rozkazy wszystkim reżimowym środkom przekazu, by śledziły wybory Miss Universe i promowały blond piękność na wszelkie sposoby. Widać, że sprawa seksownej Anny leży na sercu rosyjskiego dyktatora... Czy aby Alina Kabajewa nie będzie teraz zazdrosna?!

Miss Universe 2023 w Nowym Orleanie. Spotkają się kandydatki Rosji i Ukrainy

Tymczasem tegoroczne wybory Miss Universe, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Orleanie, będą zapewne okazją do wystąpień antywojennych. Poza kandydatką z Rosji w wyborach bierze udział kandydatka z Ukrainy Viktoria Apanasenko (28 l.), która podczas eliminacji nie unikała politycznych tematów i nazwała Rosję "złą i okrutną". Niewykluczone, że w kuluarach dojdzie do jakichś incydentów, z których Putin już tak zadowolony nie będzie. Tymczasem Anna zapowiada, że na konkurs przygotowała już suknię pokrytą tysiącem kryształków i szykuje się do boju.

Sonda Czy śledzisz konkursy Miss? Tak Nie Czasami

QUIZ. Z czego są znani ci ludzie? Zobacz, jak odnajdujesz się w świecie celebrytów, biznesu i twórców Pytanie 1 z 10 Co robiła Ewa Wachowicz, zanim trafiła do telewizji? Startowała w konkursach kulinarnych, wygrywając jeden o randze ogólnopolskiej Startowała w konkursach piękności, zdobywając m.in. tytuł Miss Polonia Startowała w konkursach piękności, ale bez większego powodzenia Dalej

Finał Miss World Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na morzu Rosja wciąż PRZEGRYWA z Ukrainą?

Posłuchaj eksperta i dowiedz się, dlaczego!