Wspomaga odchudzanie i jest cennym źródłem żelaza. Zrywam w kwietniu i robię cudowną zupę oraz herbatę. Ta roślina ma też magiczne właściwości

Jeśli szukasz ziół na obniżenie złego cholesterolu, podniesienie poziomu żelaza czy takich, które wspomagają odchudzanie, warto zainteresować się pokrzywą. Ta, która wyrastała zaraz po zimie, była uznawana za ziele o największej mocy. Wczesną wiosną Słowianie pili napar z ziela, by zregenerować się po zimie. Specjalnym naparem dziewczęta płukały włosy, by rosły zdrowe i gęste. Pokrzywa służyła także do wiosennych obrzędów płodności. Młode kobiety wystawiały ręce do smagania pokrzywą przez dojrzałą kobietę. Pokrzywa była także uważana za afrodyzjak. W książce „Świat zamów światem roślin na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny” znajdziemy informacje, że na Bałkanach, w dzień św. Jerzego dziewczęta uderzały pokrzywami te z nich, które dojrzały już do zaślubin. Rytuał miał rozpalić w nich krew i zachęcić do znalezienia męża.

Wspomaga odchudzanie i jest cennym źródłem żelaza. Zrywam w kwietniu i robię cudowną zupę oraz herbatę

Magiczne właściwości pokrzywy polegały nie tylko na ochronie przed złem, ale także na ratowaniu zdrowia. Najczęściej stosowano ją w formie nalewek, naparów i wywarów. Leczono nimi ból zęba, niestrawność, a nawet ukoszenia żmij. Także dziś pokrzywa ma wiele zastosowań medycznych. Herbaty i wyciągi są stosowane m.in. na obniżenia poziomu cholesterolu, chlorku sodu i mocznika oraz redukcji stanów zapalnych i łagodzenia bólu. Ziele jest pomocne w leczeniu infekcji dróg moczowych, a także do pozbycia się nadmiaru wody w organizmie. Pokrzywa jest wykorzystana także w przemyśle kosmetycznym. Jednak, jak każde zioło, trzeba ją stosować z umiarem. Choć przez wielu nazywana jest chwastem, to ma też swoje zastosowanie w kuchni. Można z niej uwarzyć pożywną i pyszną zupę podobną do szczawiówki. Młode listki będą także znakomite do sałatek, a także makaronu z pomidorami.

