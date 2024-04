Zamiast proszku do prania wlewam ten płyn za 1,60 zł i nastawiam białe rzeczy. Są czyste i pachnące jak nigdy wcześniej. Domowy płyn do prania

Zamiast proszku do prania wlewam ten płyn za 1,60 zł i nastawiam białe rzeczy. Są czyste i pachnące

Pranie białych rzeczy nie musi wiązać się ze stosowaniem silnych odplamiaczy. Choć prawdą jest, że jasne rzeczy są trudne do utrzymania w czystości, bo szybko widać na nich nawet najmniejsze plamy, a do tego z czasem szarzeją i niestety tracą swój pierwotny wygląd. Jednak zamiast wielogodzinnego namaczania czy stosowania wybielaczy, polecam wypróbować ten domowy płyn do prania. Wlewam go do pralki zamiast tradycyjnego proszku, a moje białe ubrania są czyste i pachnące jak nigdy wcześniej. Jak przygotować ekologiczny płyn do prania białych rzeczy? Doskonały przepis znajdziecie na Instagramie. Aby przygotować 1,5 litra płynu piorącego potrzebujesz 20 g szarego mydła, 15 g boraksu, 15 g sody kalcynowanej, 1,5 litra wody oraz opcjonalnie 10 kropli olejku eterycznego.

Jak przygotować ekologiczny płyn do prania?

Na profilu Żanety Greli, ekspertki od sprzątania znalazł się przepis na ekologiczny płyn do prania.

"Mydło ścieramy na tarce i zalewamy 200 ml wrzątku. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia mydła. Boraks i sodę również zalewamy 200 ml wrzątku. Mieszamy także do całkowitego rozpuszczenia. Mieszamy ze sobą rozpuszczone mydło i rozpuszczony boraks i sodę. Całość po wymieszaniu gotujemy na małym ogniu przez około 10 minut. Dolewamy do mieszanki 1 litr lekko podgrzanej wody (nie wrzątek). Jeżeli chcemy, to w tym momencie dodajemy olejek eteryczny, a następnie całość mieszamy. Przelewamy płyn do szczelnego słoika bądź butelki." - instruuje jak krok po kroku zrobić ekologiczny płyn do prania z wcześniej wspomnianych składników. Jak stosować ten płyn? Wystarczy zamiast proszku wlać do bębna lub dozownika w szufladzie około pół szklanki mieszanki i nastawić pranie białych rzeczy.