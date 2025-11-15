Wystarczyła 1 pełna miseczka, aby okna przestały parować. Wchłonęło całą wilgoć, a rano szyby były suche. Sposób na zaparowane okna

Zaparowane okna jesienią i zimą to częsty problem, wynikający z różnicy temperatur i wysokiej wilgotności.

Wilgoć na szybach może prowadzić do powstawania pleśni, dlatego szybka reakcja jest kluczowa.

Prosty domowy sposób to pełna miseczka postawiona na parapecie, która skutecznie pochłonie wilgoć.

Kto z nas jesienią i zimą nie zmaga się z problemem zaparowanych okien? Kiedy na dworze robi się chłodniej, na oknach w domu często osadza się para wodna. Jedną z przyczyn jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale także wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Para na szybach najczęściej pojawia się po nocy. I niestety wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. Dlatego, kiedy zauważysz zaparowane okna w swoim domu, od razu reaguj. Oczywiście najpierw starannie je osusz za pomocą bawełnianej ściereczki. Następnie postaw na parapecie miseczkę wypełnioną solą kuchenną lub żwirkiem dla kotów. Te dwa produkty działają jak pochłaniacze wilgoci, dzięki czemu szyby nie będą więcej parować. Najlepiej jest miseczkę ustawić na noc, gdyż to właśnie wtedy okna są najbardziej podatne na zaparowanie, a dzięki temu będą suchutkie.

Domowy sposób na zaparowane okna. Jak zapobiegać wilgoci na szybach?

Istnieje kilka sposobów na zaparowane okna, ale w pierwszej kolejności postaraj się zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniach. Oczywiście najprościej mówiąc - wietrz pokoje. Wystarczy na kilka minut otworzyć skrzydło. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Niektóre okna są wyposażone w nawiewniki, które można otworzyć. W ten sposób zapewnisz odpowiednią cyrkulację powietrza w mieszkaniu. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi: skrzydłokwiat, sansewieria, bluszcz, chamedora czy zielistka.