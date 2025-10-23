Dodaj do wody 5 kropli i przetrzyj ściereczką. Problem pleśni wokół okien zniknie od razu. Sposób na pleśń przy oknach

Jesień sprzyja powstawaniu pleśni w oknach, a wilgoć osadzająca się na uszczelkach i ścianach jest główną przyczyną.

Istnieją domowe sposoby na pozbycie się pleśni.

Niewłaściwa wentylacja i zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniu to główne przyczyny problemu.

Dowiedz się, jak skutecznie usunąć pleśń z okien i zapobiec jej nawrotom, aby cieszyć się zdrowym domem.

Sposoby na pleśń w oknach

Jesień to okres, który sprzyja rozwijaniu się pleśni i grzyba w ramach okiennych. Wilgoć gromadząca się w okolicy okien, skrapla się i osiada na uszczelkach lub ścianach i to właśnie tam zaczyna się rozwijać pleśń. Wówczas trzeba działać szybko, aby usunąć pleśń z okna i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą wilgotnej szczotki. Następnie należy dokładnie osuszyć to miejsce na oknie i można przystąpić do odgrzybiania uszczelek i ram okiennych. Czym usunąć pleśń z okna? Można w tym celu zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.

Dodaj do wody 5 kropli i przetrzyj ściereczką. Problem pleśni wokół okien zniknie

Z kolei jeśli pleśń wokół okien w Twoim domu to świeży temat możesz ją zwalczyć stosując domowe sposoby na odgrzybianie. Czym zatem usunąć pleśń z okna? Tu niezawodny może się okazać olejek z drzewa herbacianego. Można go kupić niemal w każdej aptece lub drogerii, a kosztuje około 10 złotych. Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Wystarczy, że dodasz do 200 ml wody 5 kropli olejku i mieszankę wetrzesz w uszczelki i ramy okna i pozostawisz do wyschnięcia. Pleśń zniknie raz na zawsze.

Przyczyny pleśni wokół okien

Pojawianie się pleśni wokół okien to znak, że w pomieszczeniu panuje za wysoka wilgotność. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest nieodpowiednia wentylacja pokoju. Okna PCV są znacznie szczelniejsze niż te drewniane i przez to bardziej narażone na rozwój pleśni i grzyba. Na oknach pod wpływem wysokiego poziomu wilgoci skrapla się para wodna po wewnętrznej stronie szyby, a potem spływa w dół osadzając się na uszczelkach. To pierwszy krok do pojawienia się wykwitów na ramach okien. W każdym z tych przypadków kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, ale również osuszenie powietrza w sytuacji, gdy jego wilgotność przekracza 60 %.