Mieszam i pryskam tym po ścianach. W 15 minut usuwa pleśń i stęchliznę ze ścian. Sposób na pleśń na ścianach

Pleśń na ścianach i w fugach to dość powszechny problem. Nasila się on szczególnie jesienią i zimą, gdy powietrze staje się bardziej wilgotne. Nadmierna i regularna wilgoć w mieszkaniu może powodować powstawanie pleśni na rożnych powierzchniach. Gdy tylko zauważysz pierwsze zarodniki pleśni na ścianach reaguj natychmiastowo. Duża pleśń to poważy problem, który ma wpływ na jakość powietrza. Wdychanie zarodników pleśni może być niebezpieczne dla zdrowia. Jeżeli pleśń zaatakowała spore połacie ścian to niezbędna będzie pomoc ekspertów. W przypadku niewielkiej pleśni możesz pozbyć się jej przy pomocy domowych środków.

Jednym z najlepszych, domowych sposobów na pleśń jest biały ocet. Ma on działanie odkażające i przeciwbakteryjne. Jego kwasowa formułą świetnie rozpuszcza pleśń i usuwa jej zarodniki. Biały ocet wymieszany z wodą jest bezpieczny dla ścian. W przypadku kolorowej farby jednak warto przeprowadzić wcześniej test i na niewielkiej powierzchni sprawdzić, czy ocet nie rozpuści koloru.

Jak pozbyć się pleśni ze ścian przy pomocy octu?

W butelce z atomizerem wymieszaj 1/2 szklanki letniej wody i 1/4 szklanki białego octu. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj ścianę i odczekaj 15 minut. Po tym czasie zmyj ocet ze ściany przy pomocy mokrej, bawełnianej ściereczki. W razie potrzeby zabieg powtórz kilkukrotnie. Biały ocet rewelacyjnie rozpuszcza pleśń i odkaża powierzchnie. Wymieszany z wodą nie jest drażniący, a jego ostry zapach szybko wietrzeje. W podobny sposób możesz usunąć pleśń z fug oraz z gumowych elementów pralki.

