Twój skrzydłokwiat żołnie i marnieje? Od kiedy zaczęłam podlewać kwiatek tym, to jest bujny i zielony przez cały rok. Jak pielęgnować skrzydłokwiat?

Dosyp to do wody i podlewaj skrzydłokwiat. Roślina szybko odzyska swój wigor

Skrzydłokwiat nie jest trudny w pielęgnacji dlatego też często jest wybierany przez osoby początkuje. Według wierzeń skrzydłokwiat to szczęśliwa roślina, która zapewnia powodzenie w miłości. Szczególnie polecany jest kobietom. Jeżeli traktuje się go z czułością i troską, to kwiat odwdzięcza się powodzeniem w strefie uczuciowej. U mojej babcie skrzydłokwiat rósł zawsze. To był jej ulubiony kwiat, który traktowała szczególnie. Zawsze podlewała go jedną odżywką, która jej zdaniem w zupełności wystarczała. Od kiedy sama przetestowałam jej sposób, to już nie sięgam po kupne preparaty. Sekretem babcinej odżywki do skrzydłokwiatu był cukier. Mieszała 1 łyżkę białego cukru w 1 litrze przegotowanej wody. Gdy ciecz była już zimna to podlewała nią skrzydłokwiat. Babcia stosowała tę odżywkę raz w miesiącu, a jej kwiat nigdy nie marniał. Cukier stanowi świetne źródło przyswajalnej energii dla mikroorganizmów w glebie i poprawia dostępność składników odżywczych.

Dlaczego skrzydłokwiat marnieje i żółknie?

Żółknięcie liści to sygnał, że roślina nie radzi sobie najlepiej. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt mała ilość wody. Kwiat najzwyczajniej w świecie usycha i potrzebuje wilgoci. Może to być spowodowane zbyt rzadkim podlewaniem lub zbyt suchym powietrzem. Ta druga sytuacja najczęściej występuje w sezonie grzewczym. Ciepłe kaloryfery bardzo mocno wysuszają powietrze w domu. W takiej sytuacji warto zainwestować w nawilżacz powietrza lub regularnie rozwieszać na grzejnikach wilgotne ręczniki.

