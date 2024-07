Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Choć ten popularny kwiat doniczkowy niemal nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, to trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki wzrostu. Od czasu do czasu można go zasilić nawozem. Świetnie sprawdzi się domowa odżywka, o której piszemy poniżej. Jednak oprócz podlewania i odpowiedniego stanowiska trzeba pamiętać o odpowiedniej doniczce. Przy przesadzaniu, do ziemi warto dodać garść żwiru. Dobrze, aby doniczka miała specjalne otwory, dzięki którym pozbędziemy się nadmiaru wody. Wiosną warto podzielić nadmiernie rozrośnięte kłącza. Można rozdzielić je rękami lub ostrym nożem. Każde z nich sadzimy w nowej doniczce wypełnionej odpowiednim podłożem i solidnie podlewamy (tylko za pierwszym razem).

Oto dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści. Zastosuj te zasady pielęgnacji a roślina będzie rosła jak szalona

Jedną z najczęstszych przyczyn braku nowych liści u zamiokulkasa jest zbyt mała doniczka. Choć panuje przekonanie, że kwiat dobrze czuje się w ciasnych osłonkach, to jednak w pewnym momencie doniczka staje się za mała i roślina nie ma miejsca na rozwój systemu korzeniowego, który jest magazynem składników odżywczych. Dlatego, jeśli chcesz, by kwiat wypuszczał nowe łodygi, przesadź go do odrobinę większej doniczki. Zamiokulkas rośnie bardzo powoli, jednak regularnie wypuszcza nowe liście. Jeśli tak się nie dzieje, mimo że stosujemy wszystkie powyższe zasady pielęgnacji, warto sprawdzić, czy korzenie rośliny nie są uszkodzone, lub czy ziemia zawiera odpowiednie składniki odżywcze. Zamia słabo rośnie w ubogiej glebie, dlatego w okresie wzrostu warto zasilić roślinę nawozem do roślin zielonych. Można użyć także domowej odżywki z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu. Trzeba też pamiętać, że kwiat lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Ponadto roślina lubi rozproszone światło, najlepiej rośnie w temperaturze 13-26 stopni Celsjusza.

