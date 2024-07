Znajomy ogrodnik poradził mi, jak zabezpieczyć trawnik na upały. Bardzo ważny termin, dzięki któremu trawnik nie uschnie. O tej porze wylewam na niego to, a trawnik jest zielony nawet, gdy żar leje się z nieba

Jak dbać o trawnik w czasie upałów? Ogrodnik wskazuje te dwie czynności

Trawnik nie znosi dobrze palącego słońca i wysokich temperatur. Gdy na zewnątrz panują upały to trawa natychmiastowo żółknie i usycha. Zdarza się, że całe połacie trawy wypalane są przez słońce. Jak w takiej sytuacji pielęgnować trawnik? Ogrodnik wskazał dwie bardzo ważne czynności. To przede wszystkim regularne koszenie. Przycięta trawa lepiej rośnie. W ten sposób pozbędziesz się martwych części trawy, a jej korzenie będą miały lepszy dostęp do powietrza. Nie koś trawy bardzo nisko. Przyniesie to odwrotny skutek. Nieco wyższy trawnik lepiej będzie gromadził wodę. Kolejnym ważnym elementem pielęgnacji trawnika w czasie upałów jest jego podlewanie. Oczywistym wydaje się fakt, że nie powinno się podlewać w ciągu dnia, gdy słońce jest najbardziej intensywne. Ogrodnik radzi również, by wstrzymać się z podlewaniem wieczorem. Gleba jest wtedy przegrzana i przesuszona i nawet 70 proc. wody może z niej szybko wyparować. Najlepszą porą dnia na podlewanie w czasie upałów jest wczesny ranek. Wtedy ziemia jest schłodzona po nocy, a woda tak szybko nie odparuje.

Czym nawozić trawnik?

Kluczem do pięknego, zielonego trawnika jest jego regularne nawożenie. Świetnie sprawdzi się d tego domowa odżywka ze skoszonej trawy. To naturalny nawóz, który możesz stosować nawet w upały. Skoszoną trawę umieść w beczce i zalej ją wodą. Po około 2 tygodniach nawóz jest gotowy. Przed użyciem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj tym swój trawnik. Zabieg warto postarzać co 2 tygodnie przez cały sezon.

