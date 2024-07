O tę roślinę w moim ogrodzie dbam najbardziej! Przepędza komary i kleszcze z kilku metrów, a ja mam spokój. Jak się pozbyć owadów z ogrodu?

Zasadź i dbaj o tę roślinę. Przepędzi komary i kleszcze z Twojego ogrodu

Nawet najpiękniejszy, letni dzień może zostać skutecznie uprzykrzony przed komary i kleszcze. O ile, te pierwsze niegroźnie gryzą, to te drugie mogą stanowić poważne zagrożenie. Kleszcze przenoszą wiele chorób, w tym boreliozę oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Przydomowy ogród z założenia ma być bezpieczną przystanią Warto zatem posadzić w nim takie rośliny, które będą odstraszały komary i kleszcze. To naturalna zapora, która uchroni Ci przed ugryzieniami. W moim ogrodzie zawsze rośnie kocimiętka. To świetna, wieloletnia roślina, która jest bardzo łatwa w uprawie. Przyciąga pszczoły oraz jest bardzo lubiana przez koty. Komary i kleszcze jej unikają. Posadź połacie kocimiętki w ogrodzie, a insekty te będą omijać go szerokim łukiem.

Jak uprawiać kocimiętkę w ogrodzie?

Kocimiętka lubi dobrze nasłonecznione i suche stanowiska. Nie trzeba jej specjalnie pielęgnować oraz nawozić. Trzeba jednak wiedzieć, że pędy kocimiętki szybko się rozrastają i potrafią osiągać wysokość nawet 40 cm. Powinno się ją co roku przycinać. Najlepiej jest to robić na wiosnę. Kocimiętka kwitnie od maja aż do września. Większość jej odmian jest mrozoodporna i bez problemu poradzi sobie zimą. Co ważne, kocimiętka nie wymaga ochrony przed chwastami. Roślina ta sama je zwalcza.

