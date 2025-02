"Taniec z Gwiazdami": Grażyna Szapołowska kokietuje na treningu. 71-latka podkreśliła swoje wdzięki

Sandra Kubicka wsiadła z synem do samolotu. Nie wiedziała, co ją czeka

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków i mocno trzymają kciuki za swoich faworytów. Niedawno poznaliśmy pełen skład szesnastej edycji programu. Na parkiecie zobaczymy m.in. Blankę, Macieja Kurzajewskiego czy Magdalenę Mołek.

Jednak największą gwiazdą nowego sezony "Tańca z Gwiazdami" bez wątpienia jest Grażyna Szapołowska. Słynna aktorka będzie najstarszą zawodniczką w historii polskiej edycji "TzG". Do tej pory prym w tej klasyfikacji wiodła Majka Jeżowska, która miała wtedy 64 lata. Grażyna Szapołowska stanie do rywalizacji o Kryształową Kulę w wieku 71 lat!

Artysta od dawna udowadnia, że dla niej wiek to tylko liczba. Chociaż już dawno mogłaby przejść na emeryturę, to nie ma zamiaru jeszcze żegnać się z widownią. Co więcej, od początku swojej kariery zachwyca nie tylko talentem, ale również wyglądem i niezwykłym wdziękiem.

"Taniec z Gwiazdami": Grażyna Szapołowska wdzięczy się przed lustrem

Tanecznym partnerem Szapołowskiej został Jan Kliment (50 l). Utalentowany tancerz jest prawdziwą legendą programu, w którym występował jeszcze za czasów emisji w TVN-ie. W 2020 roku zrezygnował z występów. Mówi się, że do "Tańca z Gwiazdami" został teraz ściągnięty specjalnie dla Grażyny Szapołowskiej.

Para ma już za sobą pierwsze treningi. Aktorka opublikowała niedawno na swoim Instagramie zdjęcia ze studia tanecznego. Odziana od stóp do głów w czerń pod serią zdjęć napisała: "Czekając na Kanka". Pod postem zaroiło się od komentarzy. Fani obsypali gwiazdę komplementami.

Pani Grażyno wygląda Pani znakomicie; Jesteś Królową i naszą Miss Gracji; Jest pani boginią; Najpiękniejsza Kobieta Świata - można przeczytać w komentarzach.

Na instagramowej relacji dodała filmik, w którym powiedziała, że czeka na swojego trenera. Postanowiła przy tym zaprezentować swoje wdzięki. Z gracją podeszła do lustra, kokietując przy tym swoich obserwujących, a w pewnym momencie podciągnęła kombinezon, tak by bardziej podkreślić dekolt.

