Tak Grażyna Szapołowska wyglądała koło 40-tki! Niesamowita galeria zdjęć. Prawdziwe rarytasy

Grażyna Szapołowska oficjalnie w programie "Taniec z Gwiazdami"

W programie "Taniec z Gwiazdami" - jak zresztą sama nazwa wskazuje - zawsze roiło się od mniejszych i większych gwiazd. Teraz jednak produkcji udało się zaangażować absolutną legendę. W weekend potwierdziły się wcześniejsze doniesienia i Grażyna Szapołowska oficjalnie została przedstawiona jako uczestniczka wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ciekawostką jest to, że słynna aktorka będzie najstarszą zawodniczką w historii polskiej edycji "TzG". Do tej pory prym w tej klasyfikacji wiodła Majka Jeżowska. Gdy ona startowała w 2024 roku w show Polsatu, miała 64 lata. Grażyna Szapołowska stanie do rywalizacji o Kryształową Kulę w wieku 71 lat! Wiek jednak to tylko liczba. Aktorka znajduje się w znakomitej formie fizycznej, o czym świadczyć mogą m.in. jej zdjęcia z bałtyckiej plaży. Coś czujemy, że w programie "Taniec z Gwiazdami" Grażyna Szapołowska zawstydzi niejedną młódkę.

Grażyna Szapołowska o operacjach plastycznych

Inna sprawa, że ona akurat zawsze prezentowała się znakomicie. Dotarliśmy do zdjęć sprzed kilkudziesięciu lat, na których widać m.in., jak Grażyna Szapołowska wyglądała, będąc w okolicach 40-tki. Te zdjęcia to prawdziwy rarytas. W naszej galerii pokazujemy słynna aktorkę w najróżniejszych stylizacjach. Dacie wiarę, że Grażyna Szapołowska miała kiedyś krótkie włosy? Aktorka w jednym z wywiadów zabrała głos na temat operacji plastycznych. Okazuje się, że Grażyna Szapołowska zdecydowanie stawie na naturalne piękno. - Nie dopuszczam myśli, by pójść pod nóż - mówiła kiedyś "Faktowi".

Nie znam się na operacjach plastycznych, ale tutaj przecież chodzi o prawdę, o wnętrze, o duszę, o emocje wyrażane twarzą

- argumentowała ikona polskiego kina. Lata lecą, a ona wciąż wygląda wspaniale.

Tak Grażyna Szapołowska wyglądała koło 40-tki

