Grażyna Szapołowska zdradza sekret swojej formy. Regularnie stosuje głodówki!

Grażyna Szapołowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Sławę przyniosły jej role w kultowych filmach. Na początku 2024 roku pojawiła się także w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie zaprezentowała się w zupełnie nowej dla siebie roli. Choć szybko odpadła z rywalizacji, zdążyła wzbudzić emocje nie tylko swoimi występami, lecz także bezpośrednimi komentarzami, np. pod adresem Iwony Pavlović. Poza ekranem aktorka koncentruje się na dbaniu o zdrowie i kondycję, co jak sama podkreśla, pozwala jej w pełni cieszyć się życiem.

Grażyna Szapołowska zdradza przepis na piękną sylwetkę

Grażyna Szapołowska od lat nie rozstaje się ze sportem. W wywiadach wielokrotnie przyznawała, że bieganie o poranku i ćwiczenia bokserskie po południu stały się jej codzienną rutyną. To dzięki nim nie tylko utrzymuje dobrą sylwetkę, ale również dba o kręgosłup, który jak twierdzi, jest kluczowy dla zachowania sprawności w późniejszym wieku.

Mam swoją dietę, swój sposób na wzmacnianie się i oczyszczanie organizmu z toksyn. Już dawno zrozumiałam, że człowiek starzeje się od kręgosłupa. Dlatego trzeba ćwiczyć kręgosłup i przede wszystkim mięśnie brzucha. Kiedyś miałam tak straszne bóle, że dosłownie się czołgałam. Nie chciało mi się żyć - powiedziała aktorka w rozmowie z "Głosem Szczecińskim".

Ważnym elementem jej stylu życia jest także dieta oczyszczająca. Aktorka co jakiś czas wprowadza trzydniową głodówkę, która polega na piciu specjalnej mikstury z wody mineralnej, miodu i pieprzu cayenne. Jak tłumaczy, dzięki temu oczyszcza organizm, a przede wszystkim płuca. W tym okresie spaceruje, pije przygotowany napój i konsekwentnie trzyma się swojej kuracji.

Od czasu do czasu stosuję trzy dni głodówki (...). Biorę dużą butelkę wody mineralnej, dodaję trzy łyżki miodu i wsypuję pół torebki pieprzu cayenne, po czym potrząsam to wszystko. Wypijam takie dwie butelki dziennie, nic więcej. Pieprz cayenne powoduje, że płuca się oczyszczają. To dla mnie ważne, bo sporo palę. W czasie diety oczyszczającej odstawiam jednak papierosy. Poza tym dużo chodzę. Piję swoją miksturę, spaceruję, piję, spaceruję i tak w kółko - mówiła w tym samym wywiadzie.

Mimo rygorystycznych zasad oczyszczania, w codziennej diecie aktorki nie brakuje kulinarnych przyjemności. Szapołowska otwarcie mówi, że lubi dobre wino czy czekoladowe desery. Jej partner, Eryk Stępniewski, z którym jest związana od ponad dwóch dekad, często przygotowuje dla niej wykwintne potrawy, takie jak muszle świętego Jakuba w stylu prowansalskim czy tatara. Sama gwiazda chętnie gotuje zupę cebulową czy królika duszonego w białym winie. Jak podkreśla, najważniejsze w jej jadłospisie jest zachowanie równowagi pomiędzy zdrowym odżywianiem a kulinarną przyjemnością.

