Szapołowska i Kliment przyłapani na czułościach na parkingu. Co za pocałunek! Mamy zdjęcia

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment po treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Gdy Grażyna Szapołowska zgodziła się na udział w tanecznym show, zaczęto plotkować o jej wymaganiach względem produkcji. Miała poprosić m.in. o wolne tańce. W rozmowie z "Super Expressem" aktorka skomentowała te informacje.

- Po pierwsze, gwiazdy powinny mieć wymagania, bo są gwiazdami. Po drugie, nie postawiłam żadnych warunków, ale powiem, że wolę wolniej, niż szybciej - mówi nam Szapołowska.

Szapołowska całuje Klimenta. Przyłapali ich paparazzi

Z drugiej strony stacja Polsat oficjalnie ogłosiła, że specjalnie na życzenie aktorki do programu wraca Jan Kliment. Za nimi już pierwsze treningi, z których gwiazda jest bardzo zadowolona, co widać na zdjęciach, które zrobiono im przed szkołą tańca. Na pożegnanie pani Grażyna czule pocałowała Janka. A ona wie, jak to robić. W 2005 roku wydała nawet książkę pod tytułem "Pocałunki".

A jak idzie jej sam taniec? - Wątpię, czy dam czadu - śmieje się aktorka w rozmowie z nami.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Grażyna Szapołowska całuje Jana Klimenta. Mają się ku sobie?

