"Taniec z Gwiazdami". Ewa Kaprzyk i Grażyna Szapołowska pokłociły się o tancerza. Już się zaczyna?

Taniec z Gwiazdami. Szykuje się wojna Szapołowskiej z Kasprzyk?

Na oficjalnym profilu Grażyny Szapołowskiej pojawiło się niepokojące nagranie zza kulis "Tańca z Gwiazdami". Jak wiadomo, kultowa gwiazda kina zatańczy w 16. edycji show Polsatu w duecie z Janem Klimentem. Ale nie wszystkim się to podoba. Jurorka TzG, Ewa Kasprzyk ruszyła zawalczyć o swojego niegdysiejszego partnera. I się zaczęło.

Szapołowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Kiedy okazało się, że Grażyna Szapołowska zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", w sieci zawrzało. 71-letnia gwiazda kina będzie najstarszą, ale być może także najsłynniejszą gwiazdą w historii tanecznego show Polsatu. Poprowadzi ją także legendarny tancerz, Janek Kliment. Mówi się, że wrócił do TzG właśnie specjalnie dla Szapołowskiej. Czyżby Ewa Kasprzyk była o to zazdrosna?

71-letnia Grażyna Szapołowska ma stosowny autoironiczny stosunek do swoich występów w "Tańcu z Gwiazdami". Legendarna aktorka stwierdziła już, że gwiazda powinna mieć swoje wymagania i że woli "wolniej, niż szybciej, także w kinie". Gwiazda rozgrzała też swoich fanów do czerwoności świeżutką sesją zdjęciową jako fotomodelka. Zapowiada się na to, że pewna siebie królowa piękności dopiero pokaże nam, co potrafi, walcząc o kryształową kulę.

Starcie Szapołowskiej z Kasprzyk

Ewa Kasprzyk z kolei znów zasiądzie w jury, więc jej oceny będą miały wpływ na decyzję widzów. Na razie aktorki starły się już na korytarzu, za kulisami "Tańca z Gwiazdami".

Autor:

A powiedziałeś, że tylko ze mną, ze mną tańczył będziesz. A ja słyszałam, że... - zaczęła Szapołowska do Klimenta. A ja przepraszam, bo Janek jest mój! - zjawiła się znikąd Kasprzyk. Jak to Twój? Mój! Nie no, jest mój! On tańczył ze mną i będzie tańczył ze mną.

Ostatecznie cała trójka wybuchła gromkim śmiechem, a Kasprzyk zaproponowała: - pogódźmy się. Uśmiechnięty Jan Kliment podsumował to słowami: "piękne świeckie trio", czym wyraźnie rozbroił o reszty obie panie. Czy w nowych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" Ewa Kasprzyk i Grażyna Szapołowska pokażą nam na żywo, jak się przekomarzają? Może być ciekawie...

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie