Fijał w gorsecie, Wędzikowska bez stanika i Szapołowska w szlafroku. Gwiazdy zaszalały na czerwonym dywanie

Organizatorzy eventu zadbali o każdy szczegół - od eleganckiej scenografii, po atmosferę, która sprawiała, że goście czuli się częścią wyjątkowego wydarzenia. Nic dziwnego, że impreza zgromadziła śmietankę polskiego show-biznesu, a także osoby znane z mediów społecznościowych!

Ada Fijał w gorsecie, Szapołowska w szlafroku i Wędzikowska bez stanika

Na czerwonym dywanie pojawiły się twarze doskonale znane z ekranów telewizorów, scen teatralnych i Instagrama. Gwiazdy zadbały, by tego wieczoru błyszczeć w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie brakowało kreacji od znanych projektantów, odważnych stylizacji oraz modowych eksperymentów.

Wśród gości znalazły się między innymi Ada Fijał, która tego wieczoru postawiła na opinający talię gorset. Aktorka nie zapomniała również o odpowiednio dobranych dodatkach - w ręku trzymała torebkę marki Balenciaga, która kosztuje około 10 tysięcy złotych.

Malwina Wędzikowska z kolei wybrała skórzaną mini, która ledwo zasłaniała jej pośladki. Na górę stroju postawiła na skąpy topik, pod który nie założyła stanika.

Jedną z gwiazd, które nie przyłożyły się do swojej stylizacji była Grażyna Szapołowska. Popularna aktorka miała na sobie coś, co przypominało długi welurowy szlafrok.

Joanna Horodyńska wybrała jasne odcienie. Na ściankach pozowała w oversizowym płaszczu oraz rajstopach w tym samym kolorze. Z kolei Katarzyna Sokołowska zaopatrzyła się w hit tego sezonu, czyli skórzaną kurtkę. Ramoneskę połączyła ze spodniami w drobną kratę. Podobają wam się ich stylizacje?

