Gwiazdy odsłoniły długie nogi na ściance. Ale to Katarzyna Figura skradła show!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-08 15:45

"Dzień Dobry TVN" już od dwudziestu lat towarzyszy Polakom o poranku. Stacja TVN postanowiła uczcić ten jubileusz w wyjątkowy sposób. W minioną niedzielę tłum gwiazd pojawił się na pikniku

"Dzień Dobry TVN" od 20 lat na ekranach

3 września 2025 roku po raz pierwszy wyemitowano "Dzień Dobry TVN". Program prowadził duet Kinga Rusin-Marcin Meller. Premierowy odcinek poświęcony był m.in. festiwalowi w Sopocie. W inne gwiazdy stacji TVN, Magda Mołek i Olivier Janiak, przedstawili relacje zza kulis imprezy. 

Od tamtej porty "Dzień Dobry TVN" jest stałym elementem porannej rutyny wielu Polaków. Na przestrzeni lat przez studio śniadaniówki TVN przewinęło się wielu znanych prezenterów, m.in. Magda Mołek, Marcin Prokop, Dorota Wellman czy Piotr Kraśko. Składy prowadzących wielokrotnie się zmieniały.

Od 2024 roku role prowadzących czasami przejmują popularne gwiazdy. W tej roli sprawdzali się m.in. Piotr Adamczyk, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska czy Aneta Kręglicka.

Zobacz również: Nowa para prowadzących w DDTVN! Małgorzata Tomaszewska z przystojniakiem z Eski. Widzowie zachwyceni

Wyjątkowy piknik "Dzień Dobry TVN". Kto pojawił się na imprezie?

Stacja TVN w wyjątkowy sposób świętuje jubileusz programu. W niedzielę, 7 września stacja TVN zorganizowała piknik pod hasłem "Zjazd absolwentów. Na jeden dzień studio "Dzień Dobry TVN" przeniosło się do parku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. W ramach imprezy odbył się również koncert, podczas którego zaśpiewali m.in. Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Zalewski oraz Kwiat Jabłoni.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Karolina i Paulina Chapko, Artur Żmijewski, Radosław Majdan, Grzegorz Zawierucha, Martyna Wojciechowska, Małgorzata Tomaszewska, Olivier Janiak, Karolina Wajda czy Jacek Jelonek. Na ściance nie mogło zabraknąć również prowadzących program. W naszej galerii zobaczycie, jak się zaprezentowali. 

Zobacz również: Filip Chajzer ponownie w "Dzień Dobry TVN"! W komentarzach burza. "Nie jest wam wstyd?"

Małgorzata Tomaszewska, Katarzyna Figura, Katarzyna Sokołowska
52 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
"Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN? Które pasmo śniadaniowe wolisz?
Damian Michałowski wspomina pierwszy dzień pracy w "Dzień dobry TVN"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA SOKOŁOWSKA
OLGA BOŁĄDŹ
KATARZYNA FIGURA
DZIEŃ DOBRY TVN