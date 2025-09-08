Gwiazdy odsłoniły długie nogi na ściance. Ale to Katarzyna Figura skradła show!

"Dzień Dobry TVN" od 20 lat na ekranach

3 września 2025 roku po raz pierwszy wyemitowano "Dzień Dobry TVN". Program prowadził duet Kinga Rusin-Marcin Meller. Premierowy odcinek poświęcony był m.in. festiwalowi w Sopocie. W inne gwiazdy stacji TVN, Magda Mołek i Olivier Janiak, przedstawili relacje zza kulis imprezy.

Od tamtej porty "Dzień Dobry TVN" jest stałym elementem porannej rutyny wielu Polaków. Na przestrzeni lat przez studio śniadaniówki TVN przewinęło się wielu znanych prezenterów, m.in. Magda Mołek, Marcin Prokop, Dorota Wellman czy Piotr Kraśko. Składy prowadzących wielokrotnie się zmieniały.

Od 2024 roku role prowadzących czasami przejmują popularne gwiazdy. W tej roli sprawdzali się m.in. Piotr Adamczyk, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska czy Aneta Kręglicka.

Wyjątkowy piknik "Dzień Dobry TVN". Kto pojawił się na imprezie?

Stacja TVN w wyjątkowy sposób świętuje jubileusz programu. W niedzielę, 7 września stacja TVN zorganizowała piknik pod hasłem "Zjazd absolwentów. Na jeden dzień studio "Dzień Dobry TVN" przeniosło się do parku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. W ramach imprezy odbył się również koncert, podczas którego zaśpiewali m.in. Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Zalewski oraz Kwiat Jabłoni.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Karolina i Paulina Chapko, Artur Żmijewski, Radosław Majdan, Grzegorz Zawierucha, Martyna Wojciechowska, Małgorzata Tomaszewska, Olivier Janiak, Karolina Wajda czy Jacek Jelonek. Na ściance nie mogło zabraknąć również prowadzących program. W naszej galerii zobaczycie, jak się zaprezentowali.

