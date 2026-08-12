Fiat Panda wjechał w samolot na lotnisku w Mediolanie. Tak to się skończyło!

Wypadek na lotnisku Mediolan-Linate. Fiat Panda uderzył w kołujący samolot

Do tej groźnej kolizji doszło w poniedziałek tuż po godzinie 11.20 w porcie lotniczym Mediolan-Linate. Pracownik obsługi wjechał Fiatem Pandą prosto w prywatny samolot Hawker Beechcraft 400A. Zdarzenie miało miejsce podczas kołowania maszyny po płycie lotniska. Widoczne w internecie nagrania pokazują, że auto uderzyło w samolot z impetem, powodując jego obrócenie się. Dziób maszyny wbił się prosto w bok pojazdu, niszcząc drzwi i okno od strony pasażera. Obie maszyny są uszkodzone, w samolocie zniszczeniu uległa głównie osłona radaru na przedzie kadłuba.

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Paraliż ruchu lotniczego we Włoszech. Loty skierowano do Bergamo i Malpensy

Lotniskowa straż pojawiła się przy rozbitych maszynach. Ratownicy zaopiekowali się kierowcą samochodu, który czekał wewnątrz wraku na pomoc. Szczęśliwie w tym bardzo groźnie wyglądającym incydencie nikt nie został ranny. Kraksa wywołała jednak spore komplikacje w działaniu jednego z największych włoskich lotnisk. Wszystkie loty zostały wstrzymane na pół godziny. Część samolotów do Mediolanu musiała zostać przekierowana. Pasażerowie linii ITA z Rzymu wylądowali w Bergamo, a samolot holenderskiego KLM skierowano na sąsiednią Malpensę. Inny prywatny odrzutowiec krążył nad miastem w oczekiwaniu na wolny pas. Służby badają teraz dokładne przyczyny zachowania kierowcy z obsługi naziemnej. Samolot przejdzie natomiast badania pod kątem naruszenia wewnętrznej konstrukcji.

WATCH: A Hawker Beechcraft 400A private jet gets hit by a ground service vehicle while taxiing at Milano-Linate Airport.The incident occurred around 11:19 am this morning at the Italian city airport. There were no injuries reported.There have been some operational delays due… pic.twitter.com/dEta93KI0u— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 10, 2026

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