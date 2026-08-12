Fiat Panda wjechał w samolot na lotnisku w Mediolanie. Tak to się skończyło!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-12 8:20

Na włoskim lotnisku Mediolan-Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy samochód uderzył w prywatny samolot poruszający się po pasie. Dziób samolotu dosłownie wbił się w karoserię auta osobowego. Jak skończył się ten groźnie wyglądający wypadek?

Trzy ujęcia zderzenia samochodu Fiat Panda z samolotem na lotnisku. O wypadku w Mediolanie przeczytasz na SE.
Autor: @aviationbrk/ X (Twitter)

Wypadek na lotnisku Mediolan-Linate. Fiat Panda uderzył w kołujący samolot

Do tej groźnej kolizji doszło w poniedziałek tuż po godzinie 11.20 w porcie lotniczym Mediolan-Linate. Pracownik obsługi wjechał Fiatem Pandą prosto w prywatny samolot Hawker Beechcraft 400A. Zdarzenie miało miejsce podczas kołowania maszyny po płycie lotniska. Widoczne w internecie nagrania pokazują, że auto uderzyło w samolot z impetem, powodując jego obrócenie się. Dziób maszyny wbił się prosto w bok pojazdu, niszcząc drzwi i okno od strony pasażera. Obie maszyny są uszkodzone, w samolocie zniszczeniu uległa głównie osłona radaru na przedzie kadłuba.

Sonda
Co najbardziej frustruje Cię podczas podróży samolotem?

Paraliż ruchu lotniczego we Włoszech. Loty skierowano do Bergamo i Malpensy

Lotniskowa straż pojawiła się przy rozbitych maszynach. Ratownicy zaopiekowali się kierowcą samochodu, który czekał wewnątrz wraku na pomoc. Szczęśliwie w tym bardzo groźnie wyglądającym incydencie nikt nie został ranny. Kraksa wywołała jednak spore komplikacje w działaniu jednego z największych włoskich lotnisk. Wszystkie loty zostały wstrzymane na pół godziny. Część samolotów do Mediolanu musiała zostać przekierowana. Pasażerowie linii ITA z Rzymu wylądowali w Bergamo, a samolot holenderskiego KLM skierowano na sąsiednią Malpensę. Inny prywatny odrzutowiec krążył nad miastem w oczekiwaniu na wolny pas. Służby badają teraz dokładne przyczyny zachowania kierowcy z obsługi naziemnej. Samolot przejdzie natomiast badania pod kątem naruszenia wewnętrznej konstrukcji.

Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów
Pytanie 1 z 12
Kto śpiewał wielki hit "To nie ja!" podczas Eurowizji w 1994 roku?
AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOT
WŁOCHY