Kuracjusze ocenili nadmorskie uzdrowisko. Opinie są podzielone

Leśniczy dokonał makabrycznego odkrycia. Przy ciele były dokumenty. To zaginiony Mateusz?

Spis treści

Sanatoria nad morzem. To te lokalizacja są oblegane przez kuracjuszy

Nadmorskie miejscowości cieszą się ogromną popularnością wśród turystów zarówno latem, jak i zimą. Odwiedzający doceniają w szczególności lecznicze właściwości klimatu, szumu morza oraz możliwość spacerów po plaży. Jakie konkretnie miejscowości jednak mogą pochwalić się statusem uzdrowiska? Poniżej zamieszczamy kilka z nich:

Ustka

Kołobrzeg

Dąbki

Sopot

Kamień Pomorski

Świnoujście.

Niestety - jak się okazuje - nie każda z wymienionych miejscowości może cieszyć się renomą wśród kuracjuszy. Która lokalizacja nie jest polecana?

Najgorsze sanatorium nad morzem. Opinie kuracjuszy mówią same za siebie

Jakiś czas temu, a dokładnie jesienią 2023 roku portal turyści.pl zapytał swoich czytelników o opinię na temat polskich uzdrowisk. Listów do redakcji nie brakowało, bowiem było ich kilkaset, a jedną z najczęściej pojawiających się miejscowości uzdrowiskowych były Dąbki. Kuracjusze skarżyli się przede wszystkim na brak czystości i niekomfortową obsługę.

Budynek A,B,C w wilgoci grzyb na ścianach, wyszczerbione naczynia na stołówce. Żenada pod każdym względem. Pokoje farelkami ogrzewane w styczniu i lutym - dziadostwo - komentuje pani Grażyna, czytamy na portalu turyści.pl.

400 os w jednym ośrodku. Tylko 15 min na posiłek. Mieszkam na 2 piętrze bez windy, a jestem osobą niepełnosprawnych, po 4 operacjach ortopedycznych. To wygląda jak wczasy dla seniorów a nie rehabilitacja dla chorych. Obsługa zarobiona. Właściciel idzie na ilość nie jakość. I co kilka dni słyszymy, że NFZ płaci za nas tylko 170 zł dziennie - opisywała pani Ewa, turyści.pl.

Co ciekawe, podobne opinie otrzymała stolica polskich uzdrowisk, czyli Ciechocinek, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Polska stolica sanatoriów tonie w negatywnych opiniach. Kuracjusze wyjawili prawdę. "Myłam się w misce"

To uzdrowisko bije na głowę nawet Ciechocinek!

Czy warto odwiedzić Dąbki?

Mimo wcześniejszych negatywnych opinii warto pamiętać, że Dąbki to urokliwa miejscowość z potencjałem, która ma sporo do zaoferowania dla swoich odwiedzających. Na miejscu można liczyć zarówno na relaks, jak i na aktywny wypoczynek. W sezonie wysokim Dąbki tętnią życiem, co przyciąga wielu turystów. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji przebywać w tej okolicy, być może tegoroczne wakacje spędzicie właśnie tam? Kto wie!

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd

Ciechocińskie tężnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.