Kolejna konkurencja dla Ciechocinka? Ta wieś ma ambitne plany!

Nowe uzdrowisko na mapie Polski? Podkarpacka wieś ma ambitne plany

Lista polskich uzdrowisk jest wyjątkowo długa, lecz okazuje się, że do grona miejscowości tego typu lada moment może dołączyć kolejna lokalizacja, która stara się właśnie o uzyskanie statusu uzdrowiska. W jednym z malowniczych zakątków Podkarpacia, a dokładnie we wsi Fredropol toczą się obecnie prace nad projektem, mogącym zmienić wieś w popularne uzdrowisko. Choć na ten moment to tylko plany, potencjał miejscowości przyciąga uwagę, a mieszkańcy i lokalne władze mają nadzieję, że ich dom stanie się kolejną perełką na mapie turystycznej oraz uzdrowiskowej Polski.

Fredropol kolejnym uzdrowiskiem w Polsce? Gmina walczy o status

Gmina Fredropol z nadzieją patrzy w przyszłość - uzyskanie statusu uzdrowiska oznaczałoby dla niej ogromne korzyści, zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Co ważne, aby gmina mogła ubiegać się o status uzdrowiska, niezbędne jest posiadanie wody leczniczej, a badania potwierdziły już jej występowanie na terenie wsi. Mowa o wodzie siarczanowo-wodorowęglanowo-wapniowej z wysoką zawartością siarczanów, co nadaje jej właściwości lecznicze.

Na początku trzeba było zrobić projekt robót geologicznych, aby tę wodę można było wiercić i wydobywać. Za nami już też wiercenie. Następnie uzyskaliśmy decyzję środowiskową oraz projekt zagospodarowania złoża. Przed nami jest wniosek koncesyjny do marszałka uzyskanie planu ruchu górniczego i wystąpienie do właściwego ministra o nadanie statusu gminy uzdrowiskowej - realcjonował wójt Mariusz Śnieżek, cytuje portal nowiny24.pl.

Przed Fredropolem jeszcze szereg formalności - konieczne jest m.in. złożenie wniosku koncesyjnego do marszałka, uzyskanie planu ruchu górniczego oraz wystąpienie do ministra o nadanie oficjalnego statusu. Gmina planuje również adaptację budynku szkolnego na potrzeby sanatoryjno-uzdrowiskowe oraz rozważa powołanie specjalnej spółki, która miałaby przejąć odpowiedzialność za dalsze starania o status uzdrowiska oraz przyszłe zarządzanie.

W tej chwili jesteśmy w połowie drogi, jeśli chodzi o nasze staranie o uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej [...] Zbliżamy się do finału, ale musi się zgrać kilka ostatecznych warunków. Ten finał osiągniemy może początkiem przyszłego roku - realcjonował wójt Mariusz Śnieżek, cytuje portal nowiny24.pl.

