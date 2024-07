Trzyletnie dziecko wypadło z okna restauracji. Dramat w Działdowie

Zatrważające, co dzieje się nad wodą. Policjanci w szoku

Działdowo. Dramatyczne sceny w restauracji. Trzyletnie dziecko wypadło z okna

W poniedziałek (22 lipca) po godz. 16 w jednej z restauracji na terenie Działdowa, trzyletnie dziecko wypadło z okna. - Na miejscu patrol dzielnicowych ustalił, że w lokalu przebywała kobieta z siostrą i dwójką swoich dzieci w wieku 3 lat. W pewnym momencie jedno z dzieci weszło na ławkę, na której wszyscy siedzieli i przechodząc, najprawdopodobniej potknęło się i wypadło przez otwarte okno z wysokości I piętra na chodnik - relacjonuje mł. asp. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Na skutek upadku dziewczynka doznała obrażeń głowy. Wezwana na miejsce karetka pogotowia, przetransportowała dziecko wraz z matką do szpitala w Działdowie, a następnie śmigłowcem LPR do szpitala w Olsztynie. Matka dziecka była trzeźwa. Uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy gminy Lipowiec Kościelny. Szczegóły sprawy wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.