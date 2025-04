Susza w Polsce. Jeże szukają wody i pożywienia. Jak im pomóc?

Jeże szukają wody i jedzenia. Jak im pomóc?

Wiosną jeże budzą się z zimowego snu odwodnione i osłabione. Potrzebują wtedy przede wszystkim wody. A z tym bywa coraz gorzej. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. suszą wiosenną — ziemia jest sucha, rośliny jeszcze nie puszczają soków, a nocami utrzymują się przymrozki, które dodatkowo wysuszają glebę i pozostałości roślin. Dla jeży oznacza to jedno: nie mają skąd pić. Nie znajdą rosy na trawie, nie mają dostępu do naturalnych kałuż, a po zimie ich organizm nie ma zapasów.

Jeż, który się obudzi i nie znajdzie wody, jest narażony na szybką śmierć z odwodnienia. Zwłaszcza młode osobniki i samice po hibernacji. Dlatego tak ważna jest nasza pomoc. Warto wystawić przed dom, na balkon lub przy ogródku małe miseczki z wodą. Wystarczy zwykła, płytka miska — żadnego mleka, tylko czysta woda. Najlepiej ustawić ją przy ogrodzeniu lub w cieniu, żeby woda się nie nagrzewała. Warto też codziennie ją wymieniać. To prosty gest, który może uratować życie. Jeże to sprzymierzeńcy w ogrodach — zjadają ślimaki i larwy owadów. Ale żeby mogły to robić, muszą przeżyć wiosnę. Pomóżmy im. Wystarczy miseczka.

Jeż - charakterystyka

Jeże występują w Europie i Azji. Mierzą (bez ogona) średnio od 15 do 35 cm. Ważą od 0,5 kg do 1,5 kg. W Polsce najczęściej spotkamy tzw. jeża wschodniego. W naszym kraju jest on objęty częściową ochroną gatunkową. Zasięg występowania gatunku obejmuje Europę Wschodnią: od Polski po Austrię i Słowenię, kraje bałkańskie i kilka wysp Adriatyku, przez Turcję i Rosję po północny Kaukaz i zachodnią Syberię do rzeki Ob.

