Uczniowie zamiast turystów. Hotel zamieni się w bursę. Władze miasta zdecydowały o przyszłości „Relaksu”

Hotel Relaks w Olsztynie, popularny wśród grup wycieczkowych, zostanie przekształcony w bursę szkolną.

Zmiana jest spowodowana koniecznością zakwaterowania młodzieży na czas termomodernizacji innej bursy.

Dowiedz się, co stanie się z pracownikami hotelu i czy miasto planuje dalsze reorganizacje.

Położony w centrum Olsztyna hotel Relaks przy należy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i oficjalnie działa jako obiekt schroniska młodzieżowego. Ze względu na konkurencyjną cenę i położenie w ścisłym centrum miasta hotel cieszył się sporym zainteresowaniem zorganizowanych grup wycieczkowych. Niestety, grupy, które dokonały rezerwacji na sierpień 2026 r. otrzymują anulowanie rezerwacji.

Jak ustalili dziennikarze PAP w sierpniu obiekt będzie przystosowywany do tego, aby od września zmienić go w bursę.

W obiekcie schroniska Relaks miejsce znajdzie młodzież, wychowankowie bursy Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. To konieczne na czas prac związanych z termomodernizacją tego obiektu.

- powiedział w rozmowie z PAP Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy olsztyńskiego ratusza.

Rzecznik podkreślił, że ponieważ obiekt działa jako jedna z jednostek oświatowych i działanie schroniska jest finansowane z puli oświatowej, to naturalną rzeczą dla miasta jest to, że na czas remontu obecnej bursy w bursę zamieni się hotel przy ul. Żołnierskiej.

Pulikowski nie zdradził, co się stanie z pracownikami Relaksu. - Reorganizacja działalności schroniska będzie wiązać z ruchami kadrowymi. Zostaną one przeprowadzone tak, aby zapewnić sprawną działalność wszystkich podmiotów - powiedział rzecznik.

W ramach schroniska młodzieżowego w Olsztynie działa jeszcze jeden obiekt przy ul. Kościuszki. Pulikowski powiedział, że w tym obiekcie nadal będzie świadczona działalność noclegowa.

Olsztyn obecnie prowadzi termomodernizację kilku szkół w mieście. Na czas prac remontowych uczniowie mają w lekcje w innych lokalizacjach, m.in. w budynku szkoły językowej, budynkach kościelnych i fabryce Michelin.