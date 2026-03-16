Najlepsze restauracje wegetariańskie w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich restauracji wegetariańskich

Najlepsze restauracje wege Olsztyn - LISTA
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób świadomie wybiera dietę roślinną, poszukując miejsc, które zaoferują smaczne i zróżnicowane dania wegetariańskie. Niezależnie od tego, czy szukasz lekkiego lunchu, zdrowej kolacji, czy po prostu chcesz odkryć nowe, roślinne smaki, znalezienie idealnego miejsca może być wyzwaniem. Dla wielu ważne są nie tylko walory smakowe, ale także atmosfera lokalu, świeżość składników oraz pomysłowość kucharzy. Dlatego też poszukiwanie najlepszej restauracji wegetariańskiej w Olsztynie jest częstym dylematem dla mieszkańców i turystów, którzy cenią sobie kuchnię bezmięsną i chcą dbać o zbilansowaną dietę, nie rezygnując z kulinarnych przyjemności.
- Green
- Adres: Prosta 10/11, 10-028 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Najpyszniejsze jedzenie w Olsztynie, świetne cenowo i dużo miejsca w drugiej sali. Toaleta mogłaby być częściej sprzątana, ale personel jest raczej przygwożdżony zamówieniami i gotowaniem."
- Cudne Manowce Restauracja
- Adres: Bolesława Chrobrego 4A, 10-033 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wizyta w „Cudnych Manowcach” okazała się niezwykłą przygodą po smakach warmii ! Smak, wystrój lokalu, dania niczym z obrazu zachwyciły nas od razu. Byłyśmy zachwycone również doświadczeniem i profesjonalizmem jakim wykazała się obsługa i przemiły kelner Waldek, który w wspaniały sposób opisał całą historię restauracji, oprowadził i opowiedział o daniach i w trafny sposób doradził. Pierogi z gęsiną pierwsza klasa, najwyższe loty. Ciasto niesamowicie rozpływało się w ustach, gęsina była przygotowana w sposób wręcz mistrzowski. Pozycje mięsne były wręcz symfonią smaków, a w towarzystwie pysznych dodatków takich jak kopytka gryczane i sałatki tworzyły pyszną całość. Zdecydowanie, ciepło i serdecznie polecam tą restaurację. Miłość, pasja do tworzenia niesamowitych chwil, smaków i wrażeń, jak i najlepsze produkty to tylko w tym miejscu."
- Vamos Salvador
- Adres: Górna 1, 10-040 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wizyty w Vamos Salvador. Jedzenie bardzo smaczne, ładnie podane, ciekawe smaki. Zamówiliśmy stek z bavetty, bułeczki bao z krewetkami i zupę rybną. Wołowina super, wysmażona mocniej, zgodnie z zamówieniem, podana z frytkami z pysznym sosem. Zupa rybna z owocami morza lekko pikantna i ciekawie przyprawiona - polecam spróbować, nie przypomina typowej zupy rybnej. Bułeczki Bao to bardzo smaczna i zaskakująca kompozycja łagodnego ciasta drożdżowego i nadzienia z krewetek w super sosie. Drinki bardzo dobre, ładnie podane. Grzaniec z Aperola dla lubiących słodycz, a Jabłkowa Fiesta będzie idealna dla lubiących bardziej wytrawne, kwaśne smaki. Obsługa sympatyczna. Na nasze pytania o potrawy dostaliśmy dużo informacji i wskazówek ułatwiających wybór. Dania podano w kolejności i rytmie o jaki prosiliśmy. Także super. Restauracja jest ładnie położona na skraju olsztyńskiej Starówki, nad Łyną, której nurt można oglądać tuż za oknami. W środku ciepło, przytulnie, co ważne zimową porą . Byliśmy w ramach FineBite - wszystko załatwione bezproblemowo, zarówno zgłoszenie na początku jak i rachunek na końcu. Ogólnie wielki pozytyw."
- Casablanca
- Adres: Zamkowa 5, 10-074 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Karta krótka ale bardzo konkretna. Jedzenie jest zawsze genialne, od przystawek po desery. Sandacz z fasolką i czarnym ryżem jest naprawdę świetny a o ich bezie pavlowej mogłabym opowiadać bez końca. Lava cake z crumble też fantastyczny! Obsługa zwykle jest na wysokim poziomie. Restauracja odpowiednia na wszelkie okazje - bywam na święta, urządzam urodziny, ale też często wpadam na niedzielny obiad. Gorąco polecam."
- Česká Republika Olsztyn
- Adres: Poland, pl. Targ Rybny 14/1, 10-020 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce godne polecenia i to z kilku względów. Po pierwsze smaczne jedzenie. Po drugie, miła i sprawa obsluga. Klimat czeski... z filmem "Sąsiedzi". No i nie wygórowane ceny. Naprawdę warto..."
- Restauracja Olsztyn Złoty Klucz Śródmieście
- Adres: Dąbrowszczaków 10, 10-539 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Nowoczesne miejsce z nowoczesnym menu. Nietuzinkowe, pięknie podane i przepyszne dania. Karta śniadań zaskakująca a lunchu krótka i konkretna, to cos co bardzo cenie. Wspaniałe wino i kawa a wszystko serowane w przemiłej atmosferze. Szczerze polecam I bede wracała z przyjemnością."
- Restauracja Port
- Adres: Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedna z najlepszych kolacji w naszym życiu. Jedzenie przepyszne, idealnie przyprawione i pięknie podane. Porcje mega widać, że kucharz, Pan Łukasz wraz z zespołem, wkładają serce w swoją pracę. Szczególne podziękowania należą się również Panu Mateuszowi Ż, który towarzyszył nam przy kolacji jako kelner. Przemiły, w sposób nienarzucający się doradził nam przy wyborze wina i menu. Polecamy z całego serca i pomimo, że jesteśmy z daleka na pewno tu wrócimy! Monika i Piotr"
- Restauracja Handmade
- Adres: Hugona Kołłątaja 3, 10-034 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzenie (polecam penne z kurczakiem i brokułami). Bardzo fajne i duże porcje. Szybka i miła obsługa. Drinki też niczego sobie. Fajne miejsce na mapie Olsztyna, szczególnie dla turystów takich jak ja. Jedyny mały minus to brak wiatraka lub klimatyzacji na piętrze. W dzień po burzy było tam zbyt ciepło. Poza tym restauracja godna polecenia i warto tam wracać!"
- Prosta 38 Restaurant
- Adres: Prosta 38, 10-029 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pierwsza wizyta w Prostej i od razu strzał w 10tkę! Solidnie zarobione pięć gwiazdek w każdej kategorii. Zacznijmy od najważniejszego, czyli jedzenia. Dania przepyszne o wyrazistych smakach i konsystencjach oraz ciekawych dodatkach - wykwintnie podane. Spróbowaliśmy udka z kaczki z puree ziemniaczanym i buraczkiem oraz sałatkę z wątróbką- oba dania na najwyższym poziomie nie pozwalające pozostawić nic na talerzach. Deser - serniczek ze słonym karmelem i gałką kraftowych lodów - urzekł konsystencją i wyjątkowym zestawieniem smaków słodkich, słonych i kwaskowych. Dodam, iż na przywitanie poczęstowano nas kromeczką własnoręcznie wypiekanego chlebka dyniowego z pasztetem z gęsiny - smacznym na tyle, że zdecydowaliśmy się zakupić oba produkty na wynos. Wielkie uznanie dla szefa kuchni. Wielkim atutem Prostej jest obsługa - przyjazna, kompetentna i dbała o potrzeby gości- a przy tym również i o dobry interes restauracji. Świetna lokalizacja w samym sercu małej olsztynskiej starówki oraz gustowny i przytulny wystrój dopełniają liste plusów Prostej. Miejscówka zdecydowanie warta polecenia!"
- Restauracja Sirocco Olsztyn
- Adres: Prosta 3/4, 10-028 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wspaniałe jedzonko - niskie ukłony dla kucharki/kucharza Oczy i żołądek w pełni szczęścia Pani Kelnerka bardzo sympatyczna i uśmiechnięta Atmosfera domowa, aż nie chciało nam się wychodzić. Bardzo dziękujemy."