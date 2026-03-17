Jezioro z przezroczystą wodą znajduje się w Polsce. Wygląda jak tropikalna laguna!

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-17 4:43

W Polsce znajduje się jezioro, które potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Woda jest tu tak przejrzysta, że w słoneczny dzień można zobaczyć dno na kilkanaście metrów w głąb. Co ciekawe, zbiornik ten znajduje się na terenie rezerwatu!

Jezioro Jasne

Polskie jezioro o niezwykle czystej wodzie

Turkusowa woda, jasne dno i przejrzystość przypominająca tropikalne laguny - takie widoki najczęściej kojarzymy z odległymi zakątkami świata. Malediwy, Karaiby czy egzotyczne wyspy przyciągają turystów właśnie krystalicznie czystą wodą, która zachwyca kolorami i przejrzystością. Niewiele osób wie jednak, że podobny fenomen można zobaczyć także w Polsce. Wśród lasów Pojezierza Iławskiego znajduje się jezioro, którego woda jest tak czysta, że światło dociera tu nawet kilkanaście metrów w głąb. To Jezioro Jasne - jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie polskiej przyrody.

Niezwykłe jezioro na Mazurach

Na Pojezierzu Iławskim, wśród gęstych lasów Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych jezior w Polsce. Jezioro Jasne, nazywane także Jeziorem Czystym, zachwyca niezwykłą przejrzystością wody. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w słoneczny dzień można zajrzeć w jego głąb na kilkanaście metrów - światło dociera tu nawet na 14-15 metrów.

Jezioro ukryte w rezerwacie przyrody

Jezioro Jasne znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Jasne, utworzonego w 1988 roku. Ochroną objęto nie tylko samo jezioro, ale także pobliskie torfowiska i lasy. Cały obszar ma ponad 100 hektarów powierzchni.

Akwen jest stosunkowo niewielki, bo jego powierzchnia wynosi około 10-11 hektarów, jednak jest zaskakująco głęboki. Średnia głębokość to około 8 metrów, a maksymalna sięga 19,8 metra. Poniżej znajdziecie zdjęcia jeziora.

Najczystsze jezioro w Polsce

Wiele osób zastanawia się, dlaczego woda w jeziorze Jasnym jest tak przejrzsyta. Okazuje się, iż jest to wynikiem wyjątkowych warunków przyrodniczych. Woda w zbiorniku ma bardzo kwaśny odczyn - pH około 4,3, co sprawia, że w jeziorze rozwija się niewiele organizmów. To właśnie brak glonów i innych mikroorganizmów powoduje, że woda pozostaje niemal idealnie czysta.

JEZIORO
IŁAWA