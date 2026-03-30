Sztuczna inteligencja nie miała wątpliwości. Oto najbrzydsze miasto w Polsce

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-30 11:23

Analiza przeprowadzona przez sztuczną inteligencję na podstawie opinii internautów i wizualnych danych wskazała jedno miasto w Polsce, które wypada najgorzej pod względem estetyki i zabudowy. Choć takie oceny zawsze budzą kontrowersje i bywają subiektywne, algorytmy AI zauważyły w tym miejscu chaotyczną zabudowę, szarość osiedli i ograniczoną liczbę atrakcji wizualnych, co sprawiło, że uznały je za najmniej atrakcyjne wizualnie spośród analizowanych polskich miast.

Najbrzydsze miasto w Polsce według AI

Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga w analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków – także w sprawach, które dotyczą codziennego życia czy podróży. Algorytmy potrafią porównywać opinie internautów, oceny turystów, wygląd przestrzeni miejskiej czy estetykę zabudowy. Na tej podstawie wskazują miejsca uznawane za najpiękniejsze, ale też te, które nie cieszą się najlepszą opinią. W jednym z takich zestawień AI postanowiła sprawdzić dla nas, które miasto w Polsce uchodzi za najbrzydsze. Jaka miejscowość zdobyła niechlubne miano? Padło na Sosnowiec.

Polecany artykuł:

Latające taksówki powstaną w Zakopanem? Jest powrót pomysłu sprzed lat

AI nie miała wątpliwości. Sosnowiec "wygrał"

W analizie uwzględniono kilka czynników: estetykę przestrzeni miejskiej, spójność architektoniczną, poziom zaniedbania oraz opinie użytkowników internetu i portali turystycznych. Na podstawie tych danych sztuczna inteligencja wskazała, że najmniej atrakcyjnym wizualnie miastem w Polsce jest właśnie Sosnowiec.

Algorytm zwrócił uwagę przede wszystkim na chaotyczną zabudowę, zaniedbane obszary poprzemysłowe oraz brak spójnej wizji urbanistycznej. W wielu miejscach dominują szare blokowiska i beton, które dla części osób sprawiają wrażenie przygnębiającego krajobrazu. Czy faktycznie tak jest? O tym przekonacie się sami, sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Sosnowiec ma też swoje atuty

Choć AI wskazała Sosnowiec jako najmniej atrakcyjne wizualnie miasto, wielu mieszkańców z pewnością nie zgodzi się z taką opinią i wcale nas to nie dziwi. Okazuje się bowiem, że w mieście znajduje się wiele atrakcji oraz miejsc, które każdego roku przyciągają do siebie mnóstwo odwiedzających.

Co ciekawego w Sosnowcu? Oto najlepsze atrakcje

Wśród popularnych atrakcji wymienia się m.in.:

  • Park Sielecki, jeden z najstarszych parków w regionie,
  • Stawiki, popularny teren rekreacyjny nad wodą,
  • Pałac Schoena, XIX-wieczną rezydencję fabrykancką z muzeum,
  • Trójkąt Trzech Cesarzy, historyczne miejsce styku dawnych granic trzech imperiów.

Choć opinia AI może brzmieć surowo, warto pamiętać, że miasta zmieniają się z czasem. Wiele miejsc, które kiedyś kojarzyły się z przemysłem i szarymi blokowiskami, dziś przechodzi metamorfozę i zyskuje nowe oblicze.

QUIZ: Śląskie atrakcje turystyczne. Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 10
Stalowy dom to udany eksperyment architektoniczny i ciekawostka turystyczna. Znajduje się w:
