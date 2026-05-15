Demony w skansenie i sekrety Urzędu Wojewódzkiego

Podczas tej wyjątkowej nocy otworzą się drzwi do miejsc, które zazwyczaj są niedostępne dla mieszkańców. W Katowicach będzie można wejść do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zwiedzić m.in. skarbiec, schron oraz reprezentacyjne sale. Całość zostanie wzbogacona o klimatyczne dekoracje z epoki, pokazy tańca i ekspozycję zabytkowych rowerów.

Z kolei Muzeum Śląskie przygotowało program „Gdzie diabeł mówi dobraNOC!”. Na uczestników czeka terenowa gra „Diabli nawiali”, specjalne oprowadzania oraz wystawa zatytułowana „Dwa światy. Diabły i anioły”.

Dreszczyk emocji zapewni wizyta w chorzowskim skansenie, gdzie odbędzie się „Horror w skansenie”. Będzie to nocny spacer, podczas którego aktorzy wcielą się w postaci znane ze śląskich wierzeń ludowych i demonologii.

16 maja skansen odsłoni swoje mroczne oblicze. Spokojna przestrzeń wspomnień zamieni się w miejsce pełne niepokoju, dawnych obrzędów i niewyjaśnionych zjawisk. Tegoroczna edycja przeniesie uczestników do świata ludowej obrzędowości – opowiedzianej tak, jak dawniej… szeptem, przy gasnącym ogniu, wśród trzasku drewna i tańczących cieni - czytamy w opisie. Noc Kupały w chorzowskim skansenie:

Mobilna galeria w tramwaju i nocne zwiedzanie podziemi

Dla fanów industrialnych klimatów przygotowano specjalne atrakcje w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza oraz Kopalnia Guido udostępnią nocne trasy i spływy sztolnią, z których będzie można korzystać aż do pierwszej w nocy.

Bogaty program zaoferuje także Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W aż sześciu miejscach zaplanowano niemal 40 wydarzeń, w tym fireshow, warsztaty dla rodzin, nocne spacery oraz specjalny tramwaj zamieniony w mobilną galerię sztuki.

Wyruszymy śladem wynalazców, konstruktorów, hutników i projektantów, odkrywając, jak myśl staje się technologią, a technologia zmienia świat. Przyjrzymy się procesowi narodzin stali — od pierwszej iskry pomysłu, przez projekt i ciężką pracę, aż po gotowy produkt, który na co dzień często pozostaje niezauważony - czytamy w opisie ogłoszenia.

W Bytomiu zgłębiona zostanie tematyka voodoo, ludowej medycyny i dawnych wierzeń. Uczestnicy będą mogli również tworzyć własne amulety, spotkać się z gadami i wziąć udział w nocnym łapaniu owadów.

Archiwa, cmentarze i historyczne łaźnie. Śląsk nie zaśnie

W wydarzeniu wezmą udział także miejsca pamięci, nekropolie i archiwa. Katowicki oddział IPN zaprezentuje fotografie i dokumenty obrazujące historię regionu, a goście dostaną specjalne „paszporty” ułatwiające wędrówkę przez dzieje Śląska i Zagłębia.

Gliwice zaproszą na nocne zwiedzanie starego żydowskiego cmentarza. Natomiast w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (przy kopalni „Wujek”) odbędą się warsztaty, koncert górniczej orkiestry oraz zwiedzanie zabytkowej łaźni.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna Noc Muzeów na Śląsku będzie jednym z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tej wiosny.