Tragiczny pożar w Myszkowie. Ogień wybuchł na ulicy Ogrodowej

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem przy ulicy Ogrodowej w Myszkowie. Około godziny 20:31 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po dotarciu na miejsce strażacy stwierdzili silne zadymienie wewnątrz murowanego budynku gospodarczego o wymiarach około 12 na 8 metrów. W trakcie rozpoznania dokonano tragicznego odkrycia. W środku znajdowały się palące się zwłoki 61-letniego mężczyzny.

Jak wynika z informacji przekazanych naszej redakcji przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, ze względu na stan poszkodowanego odstąpiono od udzielania pomocy medycznej. Strażacy przeszukali cały budynek, aby upewnić się, że w środku nie ma innych osób.

Według wstępnych ustaleń pożarem objęty był wyłącznie mężczyzna. Ogień nie rozprzestrzenił się na cały budynek gospodarczy ani sąsiednie zabudowania. Strażacy opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Działania służb trwały kilka godzin

Akcja służb trwała kilka godzin i zakończyła się dopiero po północy, około godziny 00:12. Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz służby odpowiedzialne za ustalenie przyczyn tragedii.

Obecnie śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, w tym to, jak doszło do pojawienia się ognia. Przyczyny śmierci 61-latka oraz źródło pożaru będą przedmiotem dalszego postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

Tragiczne zdarzenie w Myszkowie po raz kolejny pokazuje, jak szybko nawet niewielki pożar może doprowadzić do śmierci człowieka. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz reagowanie na wszelkie oznaki zagrożenia pożarowego.

