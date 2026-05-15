Tragiczny pożar budynku gospodarczego w Myszkowie. Strażacy pracowali przez wiele godzin

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-15 7:44

Czwartkowy wieczór przyniósł w Myszkowie dramatyczne wydarzenia. Przy ulicy Ogrodowej zapalił się budynek gospodarczy, a do walki z żywiołem ruszyli strażacy. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej, z płonącego obiektu nie udało się uratować 61-letniego mężczyzny.

Straż Pożarna

i

Autor: Michał Rejduch Straż Pożarna

Tragiczny pożar w Myszkowie. Ogień wybuchł na ulicy Ogrodowej

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem przy ulicy Ogrodowej w Myszkowie. Około godziny 20:31 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po dotarciu na miejsce strażacy stwierdzili silne zadymienie wewnątrz murowanego budynku gospodarczego o wymiarach około 12 na 8 metrów. W trakcie rozpoznania dokonano tragicznego odkrycia. W środku znajdowały się palące się zwłoki 61-letniego mężczyzny.

Jak wynika z informacji przekazanych naszej redakcji przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, ze względu na stan poszkodowanego odstąpiono od udzielania pomocy medycznej. Strażacy przeszukali cały budynek, aby upewnić się, że w środku nie ma innych osób.

Według wstępnych ustaleń pożarem objęty był wyłącznie mężczyzna. Ogień nie rozprzestrzenił się na cały budynek gospodarczy ani sąsiednie zabudowania. Strażacy opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Polecany artykuł:

Groźna bakteria w szpitalu w Myszkowie. Część pacjentów przeniesiona do innej p…

Działania służb trwały kilka godzin

Akcja służb trwała kilka godzin i zakończyła się dopiero po północy, około godziny 00:12. Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz służby odpowiedzialne za ustalenie przyczyn tragedii.

Obecnie śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, w tym to, jak doszło do pojawienia się ognia. Przyczyny śmierci 61-latka oraz źródło pożaru będą przedmiotem dalszego postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

Tragiczne zdarzenie w Myszkowie po raz kolejny pokazuje, jak szybko nawet niewielki pożar może doprowadzić do śmierci człowieka. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz reagowanie na wszelkie oznaki zagrożenia pożarowego.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pokój Zbrodni
Nie pierwszy raz dźgnęła męża nożem. W końcu mężczyzna zmarł | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
MYSZKÓW