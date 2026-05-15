Bożena Borowiec weszła do Sejmu. Zastąpi tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę

Martyna Urban
Źródło PAP
2026-05-15 11:08

W piątkowy poranek Bożena Borowiec złożyła uroczyste ślubowanie poselskie, stając się oficjalnie przedstawicielką Nowej Lewicy w parlamencie. Polityczka przejęła mandat po Łukaszu Litewce, który zginął w kwietniowym wypadku. Reprezentuje okręg obejmujący między innymi Sosnowiec, Jaworzno i Dąbrowę Górniczą.

Autor: ART SERVICE / Super Express

W piątek, 15 maja w godzinach porannych Bożena Borowiec oficjalnie rozpoczęła pełnienie obowiązków posłanki Nowej Lewicy, składając stosowne ślubowanie. Zasiadła w sejmowych ławach na miejscu 36-letniego Łukasza Litewki, który stracił życie w kwietniu tego roku.

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem wyborczym, w sytuacji wygaśnięcia mandatu w trwającej kadencji parlamentu, fotel poselski przypada kolejnej osobie z tej samej listy, która zgromadziła najwyższe poparcie w okręgu.

Podczas wyborów z 15 października 2023 roku polityczka zdobyła 4937 głosów w okręgu nr 32. Obejmuje on swoim zasięgiem Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą oraz powiaty zawierciański i będziński. Wtedy nie wystarczyło to do uzyskania mandatu, jednak dało jej jedną z czołowych pozycji na liście Nowej Lewicy.

Warto zaznaczyć, że prawo do objęcia funkcji miał wcześniej inny kandydat. Rafał Adamczyk podjął jednak decyzję o rezygnacji z poselskiego fotela, argumentując to chęcią kontynuowania pracy w samorządzie województwa śląskiego. To utorowało Bożenie Borowiec drogę do pracy na Wiejskiej.

Świeżo upieczona parlamentarzystka od 2024 roku zajmuje stanowisko zastępczyni prezesa zarządu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W swojej wcześniejszej karierze sprawowała funkcję wiceprezydenta Dąbrowy Górniczej oraz kierowała Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w województwie śląskim.

Prokuratura bada wypadek. Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki

Przejęcie mandatu przez nową posłankę to pokłosie kwietniowego dramatu, w którym Łukasz Litewka zginął w wypadku komunikacyjnym. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura. Kierujący pojazdem usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Postępowanie trwa, a podejrzany odpowiada z wolnej stopy. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do ośmiu lat więzienia.

Łukasz Litewka zyskał dużą rozpoznawalność jako parlamentarzysta Lewicy, angażujący się mocno w działania społeczne i charytatywne. Do śmiertelnego potrącenia doszło, gdy 36-latek poruszał się na rowerze po ulicach Dąbrowy Górniczej.

