Latające taksówki powstaną w Zakopanem? Jest powrót pomysłu sprzed lat

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-04 10:09

Zakopane od lat zmaga się z problemem, który dobrze znają zarówno mieszkańcy, jak i turyści - korkami. W sezonie zimowym i wakacyjnym drogi w stolicy Tatr często są zakorkowane, a przejazd przez miasto potrafi zająć znacznie więcej czasu niż zwykle. Na szczęście pojawił się pomysł, który jeszcze niedawno wydawał się czystą fantazją. Mowa o systemie "podniebnego metra", czyli kolejek linowych kursujących nad ulicami.

W Zakopanem powstanie nowy środek transportu?

Zakopane od lat mierzy się z ogromnym problemem komunikacyjnym. W sezonie turystycznym ulice stolicy Tatr często zamieniają się w wielokilometrowe korki, a dojazd do popularnych miejsc potrafi zająć znacznie więcej czasu niż sam spacer po górach. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas wracają pomysły na zupełnie nowe rozwiązania transportowe. Jeden z nich brzmi wyjątkowo futurystycznie - chodzi o system kolejek linowych nad miastem.

Gondole zamiast autobusów?

Jak podaje Onet, koncepcja zakłada stworzenie sieci kolei linowych nad miastem. Na rozpiętych nad ulicami linach poruszałyby się niewielkie gondole, które mogłyby zabierać na pokład nawet kilkanaście osób. Pasażerowie wsiadaliby do nich na specjalnych przystankach rozmieszczonych w różnych częściach Zakopanego. Największą zaletą takiego rozwiązania ma być odciążenie zatłoczonych ulic. W galerii zdjęć poniżej przedstawiamy wizualizację gondolii. 

Latające taksówki w Zakopanem

Pomysł sprzed ponad 20 lat wraca do gry

Co ciekawe, podniebne taksówki w zimowej stolicy Polski to pomysł sprzed lat. Mało kto o tym wie, lecz pierwsze koncepcje stworzenia "podniebnego metra" w Zakopanem pojawiły się już około dwóch dekad temu. Wtedy uznano je jednak za zbyt futurystyczne i pomysł trafił na półkę. Dziś jednak wraca w zupełnie innym kontekście.

Za realizację całego projektu miałaby odpowiadać spółka Polskie Koleje Linowe. Pomysł pojawia się w planie inwestycyjnym dla Podhala, którego wartość szacowana jest na około 500 mln zł. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie mogłaby ruszyć budowa. Wciąż otwartą kwestią pozostaje sposób finansowania całej inwestycji.

