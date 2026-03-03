Matura próbna 2026: polski. Arkusze CKE, odpowiedzi i pytania do próbnej matury z polskiego [4.03.2026]

Matura próbna 2026: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury CKE 2026 odbędą się w dniach 4–6 marca 2026 roku. To ważne sprawdziany dla tegorocznych maturzystów – świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę, poznać format zadań i poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu przed zbliżającym się właściwym egzaminem dojrzałości. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 6 marca uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Próbne egzaminy organizowane przez CKE mają na celu przygotowanie uczniów do właściwej matury: pokazują, jak wygląda arkusz zadań, jak rozplanować czas pisania i z jakimi typami zadań mogą się zmierzyć. Wyniki próbnych matur nie są uwzględniane w oficjalnych wynikach egzaminu państwowego, ale dla uczniów oraz nauczycieli stanowią cenne źródło informacji o obszarach, które warto jeszcze przećwiczyć.

Matura próbna 2026: polski poziom podstawowy.

W środę, 4 marca maturzyści przystąpią do matury próbnej 2026 z polskiego. To pierwszy dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości i zdecydowanie jeden z trudniejszych. Jakie pytania i zadania pojawiły się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2026 z polskiego?

Próbna matura 2026: polski. Arkusze CKE do ściągnięcia w PDF

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze próbnej 2026 z polskiego na poziomie podstawowym. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Same arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z polskiego opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.