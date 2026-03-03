Seria strzałów w stronę okien. Policja namierzyła snajpera z sąsiedztwa

Do niebezpiecznych scen doszło we wtorek, 13 lutego. Dyżurny Komisariatu Policji w Krzeszowicach odebrał zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował, że ktoś ostrzelał jego okna. Sytuacja stała się jeszcze bardziej poważna, gdy na komendzie pojawiła się kolejna poszkodowana osoba. Kobieta zeznała, że przebywając w swoim mieszkaniu, usłyszała gwałtowny huk dobiegający z kuchni. Gdy poszła sprawdzić źródło hałasu, zobaczyła, że szyba w oknie została rozbita przez nieznany przedmiot.

Mundurowi natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki sprawnej akcji funkcjonariuszy, sprawca został zidentyfikowany i zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Podejrzenia padły na 42-letniego obywatela Gruzji, który mieszkał w sąsiedztwie poszkodowanych. Przeszukanie jego lokalu potwierdziło policyjne tropy. W mieszkaniu znaleziono pistolet pneumatyczny oraz zapas metalowych kulek, którymi mężczyzna celował w okna sąsiadów. 42-latek trafił prosto do policyjnej celi, gdzie spędził noc po zatrzymaniu.

Zarzuty karne to nie wszystko. Gruzin może zostać wydalony z kraju

Następnego dnia śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzuty. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie mienia oraz narażenie dwóch osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do winy, jednak konsekwencje jego czynów mogą być znacznie surowsze niż tylko wyrok karny. Krzeszowiccy policjanci, biorąc pod uwagę charakter przestępstwa, skierowali wniosek do odpowiednich organów o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do ojczyzny. Oznacza to, że 42-latkowi grozi deportacja, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd oraz straż graniczna.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania