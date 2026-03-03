Perlage Cavaliada Tour opanowała Kraków. To oni triumfowali w Tauron Arenie

Kolejna odsłona Perlage Cavaliada Tour ściągnęła do krakowskiej hali sportowców oraz fanów z całego kontynentu.

Harmonogram wypełniony był atrakcjami takimi jak skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, powożenie czy dynamiczny konkurs Speed and Music.

W najważniejszym starciu o Grand Prix Krakowa bezkonkurencyjny okazał się utytułowany Jarosław Skrzyczyński.

Triumf w całym cyklu przypadł Markowi Lewickiemu, a w innych klasach zwyciężali Aleksander Fularczyk, Nell Klupś i Bianka Pellowska.

Tauron Arena Kraków tętniła życiem podczas Perlage Cavaliada Tour

Krakowska hala widowiskowa ponownie stała się areną zmagań, które rozgrzały serca pasjonatów jeździectwa. Wydarzenie to wykracza daleko poza ramy zwykłej rywalizacji sportowej, stając się rodzinnym świętem gromadzącym tłumy. Na trybunach zasiedli kibice przybyli z najdalszych regionów Polski, aby głośnym dopingiem wspierać swoich ulubionych zawodników.

Organizatorzy zadbali o różnorodność atrakcji, dzięki czemu każdy widz mógł znaleźć coś interesującego. Wielbiciele mocnych wrażeń obserwowali wymagające precyzji konkursy skoków przez przeszkody, podczas gdy fani estetyki zachwycali się ujeżdżeniem, określanym mianem baletu. Dużą dawkę emocji zapewniły widowiskowe zawody w powożeniu zaprzęgami. Na parkurze pojawiły się nawet wierzchowce, których wiek przekracza dwie dekady, co jest dowodem na niesamowitą nić porozumienia łączącą zwierzę z człowiekiem.

– To pokaz umiejętności, do którego przygotowuje się latami – przyznaje w rozmowie z Radiem Eska Jarosław Skrzyczyński, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników.

Dyrektor Jakub Patelka o kulisach organizacji zawodów jeździeckich

Przygotowanie imprezy o takim rozmachu wymagało miesięcy planowania i ogromnej precyzji logistycznej. Według informacji przekazanych przez Radio Eska, intensywne prace wewnątrz obiektu trwały ponad siedem dni. Głównym celem było zagwarantowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz wygody dla niemal trzystu koni i ich opiekunów, którzy zjechali do stolicy Małopolski z różnych państw Europy.

– Ponad tydzień przygotowań, żeby konie i zawodnicy czuli się komfortowo i bezpiecznie – wyjaśnia Jakub Patelka, dyrektor Perlage Cavaliada Tour.

Odpowiednie zaplecze to podstawa sukcesu całego przedsięwzięcia. Kluczowe znaczenie miało stworzenie profesjonalnego podłoża, stajni oraz infrastruktury technicznej, bez których rozegranie zawodów na tak wysokim poziomie byłoby niemożliwe.

W piątkowy wieczór, 27 lutego, publiczność bawiła się podczas konkursu Speed and Music, gdzie dynamiczna jazda łączy się z energetyczną oprawą dźwiękową pod patronatem Radia Eska. Kulminacyjnym momentem była jednak niedziela, 1 marca, kiedy to rozegrała się batalia o Grand Prix Krakowa. To prestiżowe trofeum trafiło w ręce Jarosława Skrzyczyńskiego.

Klasyfikację generalną całego cyklu wygrał Marek Lewicki. W rywalizacji zaprzęgów najlepszy okazał się Aleksander Fularczyk. Wśród młodych talentów w ramach Cavaliada Future, w kategorii Mini triumfowała Nell Klupś, natomiast w grupie Midi zwycięstwo odniosła Bianka Pellowska.

