Ma być Perłą w urzędzie! Burmistrz zaprezentował „nową urzędniczkę”. „Uwielbia być głaskana”

W Ostródzie pojawiła się nowa, niezwykła urzędniczka – kotka Perła, która znalazła schronienie w urzędzie po trudnych przejściach.

Burmistrz Rafał Dąbrowski przyjął około czternastoletnią kotkę, zapewniając jej opiekę i najlepsze warunki, jednocześnie rozwiewając obawy mieszkańców.

Perła, ufna i przyjacielska, będzie miała swoje miejsce w urzędzie, a jej obecność ma przypominać o losie bezdomnych zwierząt w trudnym okresie zimowym.

Jakie wyzwania czekają Perłę w nowej roli i czy jej historia zainspiruje innych do pomocy zwierzętom?

Ostróda ma nową urzędniczkę. To kotka Perła. Ma około czternastu lat. - Kilkanaście lat żyła sobie spokojnie w domu z właścicielką. Życie potoczyło się jednak tak, że jakiś czas temu wylądowała na dworze – przybliżył życiorys Perły Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostródy.

- Była kotem domowym, jest ufna i przyjacielska, uwielbia być głaskana, siedzi grzecznie na kolankach, ogarnia (no, w miarę) kuwetę... choć widać na pierwszy rzut oka, że ma sporo kłopotów zdrowotnych – opisuje swojego „nowego pracownika” burmistrz.

Perła ma mieć w urzędzie najlepsze możliwe warunki do funkcjonowania. Ostródzkich podatników burmistrz Dąbrowski uspokaja, że nie będzie to kolejny – nomen omen – syty kot na publicznym utrzymaniu.

- Opiekę nad nim będziemy sprawować z Burmistrz Jolą i Sekretarz Dorotą, również pod kątem finansowym. Mamy też rozwiązanie dla alergików i tych, którzy po prostu kotów nie lubią. Będziemy się z takimi osobami spotykać w innych pomieszczeniach, stosowny komunikat pojawi się na drzwiach sekretariatu. Zmieścimy się w Urzędzie wszyscy – czytamy we wpisie Rafała Dąbrowskiego.

Ostródzki włodarz przypomina, że kilka polskich miast ma już „swoje, urzędowe koty”. - Prawie wszyscy znają kota Wrocka, który urzęduje we Wrocławiu. Koty są lub były też w magistratach w Mysłowicach czy Sokółce i wielu innych miastach i instytucjach. Perełka jest kotem w kwiecie wieku. Czy przetrwałaby w ogóle najbliższe dni, gdy temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera? Nie wiem. Wiem, że możemy dać jej szansę. I taką szansę dostanie – napisał burmistrz.

Dąbrowski przypomniał też, że podczas zimy, szczególnie tak srogiej jak ta na początku 2026 roku, warto pamiętać o „naszych braciach mniejszych”. - Temperatury spadają, jest zimno. Interweniujcie, informujcie służby jeśli widzicie, że zwierzaki cierpią. Pomóżmy im wspólnie przetrwać tę zimę! – skomentował burmistrz.

