Dzieci rzuciły się na przystanek! Powodem... gra komputerowa

Zofia Dąbrowska
Policja
2026-03-17 22:00

Przystanek ucierpiał przez "game over"! Dwóch chłopców z Iławy stanie przed sądem dla nieletnich po tym, jak zniszczyli wiatę przystanku autobusowego. 14-latek i jego11-letni kolega zdenerwowali się podczas gry i kopnęli w konstrukcję, a ta pękła. Całe zdarzenie widział świadek, który zawiadomił policję. Teraz sprawa trafiła do sądu rodzinnego.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Dwóch chłopców – 14-latek i jego 11-letni kolega – będzie tłumaczyć się przed sądem dla nieletnich po tym, jak zniszczyli wiatę przystanku autobusowego. Jak ustalili policjanci z warmińsko-mazurskiego, chłopcy spędzali czas na przystanku i grali w grę. W pewnym momencie zaczęli przegrywać. Zamiast odpuścić, zareagowali złością. Emocje wzięły górę i jeden z nich kopnął w konstrukcję wiaty. Uderzenie było na tyle silne, że doszło do jej pęknięcia. Całą sytuację widział świadek. To on powiadomił policję i przekazał, co się stało. Dzięki temu funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu i mogli sprawdzić sytuację. Policjanci wykonali oględziny i sporządzili dokumentację. Zrobili zdjęcia uszkodzeń i zabezpieczyli wszystkie informacje potrzebne do dalszego postępowania. Ustalono dokładny przebieg zdarzenia i udział obu chłopców.

"Okazało się, że 14-latek z 11-latkiem grali w grę, kiedy zaczęli przegrywać, zdenerwowali się i stojąc na przystanku autobusowym, w pewnym momencie kopnęli w wiatę przystanku, co spowodowało jej pęknięcie" - piszą policjanci z Iławy na swojej stronie internetowej. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. To tam zapadnie decyzja, jakie konsekwencje poniosą młodzi mieszkańcy Iławy. W takich przypadkach sąd może zastosować różne środki, od upomnienia po bardziej surowe działania wychowawcze. Zniszczona wiata to nie tylko koszt naprawy, ale też problem dla mieszkańców, którzy korzystają z przystanku. Teraz chłopcy będą musieli wyjaśnić swoje zachowanie przed sądem. Ich sprawa ma być rozpatrzona w najbliższym czasie. 

