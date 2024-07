Płynął na desce wraz z 10-letnim synem. Zdarzył się dramat, wystarczyła chwila

Guzianka Mała. Nie żyje 41-latek. Pływał na desce razem z synem

Piękna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Tłumy turystów ruszyły na Mazury. Niestety, rośnie też liczba utonięć podczas tegorocznych wakacji. W środę (24 lipca) około godz. 13 na jeziorze Guzianka Mała utonął 41-letni turysta z województwa wielkopolskiego. Mężczyzna płynął na desce typu sup. Obok, na drugiej desce, płynął jego 10-letni syn. W pewnym momencie 41-latek wpadł do wody. Syn szybko zawołał pomoc. Mężczyzna wyciągnięty został na brzeg, jednak pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, nie udało się go uratować. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-latek wcześniej zaczął kaszleć i chwytał się za klatkę piersiową - mówi nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Turystka z zagranicy wypoczywała w Mrągowie. Doszło do tragedii

Z kolei we wtorek (23 lipca) około godz. 16 mrągowscy policjanci został poinformowani, że w jeziorze Czos utonęła kobieta. Na miejsce niezwłocznie pojechali policjanci, którzy potwierdzili tę tragiczną informację. Okazało się, że była to 84-letnia kobieta, turystka, cudzoziemka. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta przebywała nad jeziorem z grupą znajomych i poszła popływać. - Po pewnym czasie została zauważona przez osoby jej towarzyszące, jak unosiła się na tafli wody - relacjonuje mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Kobieta została wydobyta na brzeg. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować życia 84-latki. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Po raz kolejny policjanci apelują do wypoczywających nad wodą o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zwracajmy też uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Pod żadnym pozorem nie pływajmy, będąc pod wpływem alkoholu.