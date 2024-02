Zabójstwo małżeństwa w Ostródzie. Szokujące ustalenia. Będzie areszt dla córki?!

W środę (28 lutego) w jednym z mieszkań przy ul. Demokracji znaleziono ciała małżeństwa. 49-letnia Dorota W. i 57-letni Adam W. mieli na ciele liczne rany cięte oraz kłute. Przerażająca prawda wyszła na jaw po tym, jak Adam W. nie zjawił się w pracy. Zaniepokoiło to jednego z członków rodziny. Nie mógł on dostać się do mieszkania, więc zawiadomił policję. Mundurowi musieli użyć siły, aby wedrzeć się do lokalu. Kiedy to zrobili, ich oczom ukazał się koszmarny widok dwóch, zmasakrowanych ciał.

Zabójstwo małżeństwa w Ostródzie. Policja zatrzymała córkę ofiar

Jednym z pierwszych działań, jakie podjęli policjanci, były poszukiwania córki małżeństwa W. Kobietę poszukiwano w charakterze świadka, ponieważ zameldowana jest pod tym samym adresem, co zmarli rodzice. Policjanci zatrzymali kobietę, która trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Służby przesłuchały wszystkich sąsiadów rodziny W. i ich rodzinę. Pracownicy prosektorium, którzy zabierali zwłoki ofiar, musieli mieć na sobie specjalne stroje ochronne, aby zapobiec zatarciu śladów. Na miejsce przyjechała specjalna grupa techników z KWP w Olsztynie i laboratorium kryminalistycznym.

Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter "Super Expressu", córka małżeństwa W. jest podejrzewana o dokonanie podwójnego zabójstwa na swoich rodzicach. Najprawdopodobniej w czwartek (29 lutego), po analizie materiałów, w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie kobiecie zostanie postawiony zarzut podwójnego zabójstwa. Prokurator wystąpi o nakaz tymczasowego aresztowania. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymana kobieta nie ukrywała się przed policją, zatrzymano ją na otwartym terenie. Miała na sobie ślady, świadczące o tym, że mogła popełnić zbrodnię. Poniżej zdjęcia z prac policji na miejscu tragedii.