Tragedia rozegrała się w środę (28 lutego). Wczesnym popołudniem brata 57-letniego Adama W. zaniepokoił fakt, że ten nie pojawił się w pracy i nie można się do niego dodzwonić. Brat zawiadomił policję, która przyjechała pod wskazany adres. Niedługo później musieli też pojawić się tam strażacy, ponieważ nikt nie odpowiadał. Drzwi trzeba było wyważyć.

Horror w Ostródzie! Zwłoki małżeństwa w mieszkaniu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Policjanci zatrzymali córkę ofiar. Była kilkanaście kilometrów od miejsca tragedii

Oczom służb mundurowych ukazał się wstrząsający widok dwóch martwych ciał: 49-letniej Doroty W. i 57-letniego Adama W. Małżeństwo zostało bestialsko zamordowane. Oboje posiadali liczne rany cięte, kłute i rąbane. Śledczy od razu zaczęli szukać sprawcy. Podejrzana stała się córka małżeństwa, 27-letnia Klaudia W. Młoda kobieta zameldowana była w mieszkaniu przy ul. Demokracji razem z rodzicami i nie było jej na miejscu. Nie odbierała także telefonu. Po kilku godzinach poszukiwań, 27-latkę znaleziono w okolicy miejscowości Rychnowo, oddalonej od Ostródy o kilkanaście kilometrów. Kobieta prawdopodobnie miała mieć na sobie ślady krwi. Już w radiowozie wyznała okrutną prawdę i przyznała się do zabójstwa. W chwili zatrzymania kobieta była trzeźwa, zachowywała się spokojnie i nie stawiała oporu.

W czwartek (29 lutego) Prokuratura Rejonowa w Ostródzie zleciła sekcję zwłok rodziców Klaudii W. – Zatrzymana kobieta przyznała się do podwójnego zabójstwa, jest to obecnie weryfikowane przez prokuraturę. W piątek planujemy dalsze czynności w tej sprawie – mówiła w rozmowie z reporterem "Super Expressu" prokurator Ewa Ziębka, rzeczniczka elbląskiej prokuratury okręgowej. Niedługo później KWP w Olsztynie poinformowało, że kobiecie został przedstawiony zarzut podwójnego zabójstwa, co będzie również skutkowało wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za taki czyn sprawcy grozi kara dożywocia.

Przez cały czwartek policjanci szukali na poligonie wojskowym niedaleko miejsca zbrodni narzędzia, którym mogła posłużyć się Klaudia W. Nasz reporter dowiedział się, że mundurowi znaleźli maczetę, którą małżonkowie mogli zostać zamordowani. Poniżej zdjęcia z działań policji na poligonie i z zatrzymania 27-latki.

Kto dokonał zbrodni w Ostródzie?

Póki co śledczy zakładają wersje, że zabójstwa dokonała córka ofiar. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, śledczy poszukują też mężczyzny, partnera kobiety. Śledczy rozważają też zasięgnięcia opinii psychiatrycznej w sprawie poczytalności Klaudii W., co dostrzeżono już na wczesnym etapie śledztwa.

Co wiemy o rodzinie W.? Nasz reporter ustalił, że zamordowane małżeństwo ani ich córka nie byli skonfliktowani ze swoim najbliższym otoczeniem. Adam W. pracował jako elektryk w dużym kombinacie mięsnym.