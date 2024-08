DOBRA NOWINA

Donald Tusk przekazuje 100 milionów na rozbudowę Muzeum Powstania w Warszawie

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to najlepsza możliwa data, by politycy mogli ogłaszać takie decyzje. 1 sierpnia Powstańcy usłyszeli z ust premiera Donalda Tuska dobrą nowinę. Budżet państwa dokłada 100 mln zł do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Inwestycja przygotowywana od kilka lat wciąż nie miała wystarczającego finansowania.