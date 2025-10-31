Remont Wesoła: Główna ulica zamknięta – zmiany dla kierowców i pasażerów

W piątek wieczorem zakończy się pierwszy etap remontu ulicy Jana Pawła II, co przyniesie częściowe otwarcie drogi.

W poniedziałek rozpocznie się drugi etap, który spowoduje całkowite zamknięcie kluczowego odcinka Jana Pawła II między ulicami Gościniec a Graniczną.

Kierowcy muszą przygotować się na objazdy Traktem Brzeskim, a pasażerowie komunikacji miejskiej na znaczące zmiany w trasach autobusów linii 198, 147 i N21.

Drugi etap prac: Zamknięcie kluczowego odcinka

Już w ten piątek wieczorem, o godzinie 20:00, drogowcy zakończą pierwszy etap robót na ulicy Jana Pawła II. Otwarty zostanie wówczas przejazd pomiędzy ulicą Ułańską a rondem Miłosna, choć początkowo z utrzymaniem zamkniętych zatok autobusowych.

Zaraz po weekendzie, w poniedziałek od godziny 7:00 rano, ruszy drugi etap prac. Na czas jego trwania całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II pomiędzy ulicą Gościniec a Graniczną, czyli od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno. Zakaz ruchu nie obejmie mieszkańców posesji zlokalizowanych na zamkniętym fragmencie drogi, dla których zostanie zapewniony dojazd.

Objazdy dla kierowców

Dla wszystkich pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy będą chcieli ominąć zamknięty odcinek, zostanie wyznaczony oficjalny objazd. Będzie on poprowadzony Traktem Brzeskim oraz otwartym, wyremontowanym już fragmentem ulicy Jana Pawła II. Kierowcy muszą liczyć się z koniecznością nadłożenia drogi i możliwymi utrudnieniami w godzinach szczytu.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Remont wiąże się z poważnymi zmianami w organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego w tym rejonie. Wraz z zakończeniem pierwszego etapu prac, na swoje stałe trasy wrócą autobusy linii 173, 411 i 502. Jednak od poniedziałku pasażerowie muszą przygotować się na nowe, tymczasowe trasy dla innych linii:

Linia 198: Autobusy będą skręcały w Trakt Brzeski, a następnie w ulicę Fabryczną, omijając zamknięty fragment.Linia 147: Trasa tej linii zostanie wydłużona aż do Szosy Lubelskiej. Autobusy pojadą prosto przez rondo Pohulanka, po czym skręcą w prawo w Trakt Brzeski.Linia nocna N21: Autobusy jadące od strony Dworca Centralnego skręcą z ulicy 1 Praskiego Pułku w Trakt Brzeski, a następnie w ulicę Jana Pawła II, którą dojadą do pętli Stara Miłosna (Graniczna).

Harmonogram i cel prac

Głównym celem prowadzonych robót jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Pawła II. Prace obejmują nie tylko wymianę nawierzchni, ale również modernizację przystanków i oznakowania. Zgodnie z harmonogramem, otwarcie jezdni na remontowanym odcinku planowane jest za około tydzień. Drogowcy zastrzegają jednak, że po tym terminie mogą być jeszcze prowadzone drobne prace wykończeniowe. Całość robót ma potrwać do końca listopada 2025.