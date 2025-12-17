Interpol szuka dywersantów z Rosji! Co planowali w Garwolinie?!

Sekretariat Generalny Interpolu poinformował o publikacji czerwonych not dotyczących Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa. Mężczyźni są podejrzani o dokonanie w połowie listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji. Informację przekazała Komenda Główna Policji.

Dywersja w Garwolinie: Agenci Putina atakowali Polskę?!

„17 grudnia br. Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację, że zostały opublikowane czerwone noty dot. podejrzanych o dokonanie w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada br. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej”

- poinformowała na platformie X Komenda Główna Policji.

Do sprawy odniósł się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

„Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu”

- napisał na X szef MSWiA.

Czerwone noty Interpolu: Co to oznacza? Czy dywersanci zostaną złapani?

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy nakaz aresztowania. Oznacza to, że Interpol wzywa wszystkie kraje członkowskie do zlokalizowania i aresztowania poszukiwanych osób w celu ekstradycji lub podjęcia innych działań prawnych.

Służby specjalne w Polsce prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa. Władze apelują o ostrożność i zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ich zatrzymaniu.

Kim są poszukiwani?

Oleksander Kononov

ur. 7.09.1986 r. na Ukrainie

Mężczyzna jest poszukiwany, jako osoba podejrzana za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym tj. o czyn z art. 130 § 7 k.k.

Yevhenii Ivanov

s. Nikołaj, Nina z d. Ivanowa

ur. 13.09.1984 r. w Estonii, Hrabstwo Harju, Loksa

Mężczyzna jest poszukiwany, jako osoba podejrzana za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym tj. o czyn z art. 130 § 7 k.k.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji pod nr tel. 47 72 376 57, numerem alarmowym 112 lub kontakt mailowy: [email protected]

