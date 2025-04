Fala ciepła mknie do Polski. Letnia pogoda kwestią godzin. Synoptycy widzą jeden problem

Luksusowe wnętrza, gigantyczny salon. Tak naprawdę mieszka Sławomir Mentzen. Co on ma w kuchni!

Niż Christian nad Polską. Jaką pogodę przyniesie?

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), zachodnia i środkowa Europa będzie w zasięgu niżów znad rejonu Wielkiej Brytanii, a wschodnia pod wpływem wyżu znad Rosji. Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego, wtórnego niżu Christian znad Austrii, przesuwającego się nad Czechy. Od południa zacznie podsuwać się związana z nim strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.

Co to oznacza? Jak podaje Ilona Śmigrodzka, synoptyk IMGW, „w najbliższych dniach będzie coraz cieplej, lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu”. Już w środę (16 kwietnia) termometry w Polsce pokażą 26 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Noc z wtorku na środę (15/16) będzie pochmurna, z opadami deszczu od 5 do 8 mm w północnej i północno - wschodniej Polsce. Na termometrach od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 11 stopni Celsjusza w centrum i 13 stopni południowym zachodzie. - Wiatr będzie porywisty, południowo - wschodni i południowy. Porywy wiatru do 50 km/ h nad morzem, do 90 km/h wysoko w górach – zapowiada IMGW i ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, tj. żółte alerty meteo wydano dla części mieszkańców województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

- Lokalnie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa – czytamy w komunikacie IMGW. Silny wiatr pojawi się we wtorek (15 kwietnia) wieczorem. Sytuacja ma się ustabilizować w środę (16 kwietnia) przed południem.

Środa (16 kwietnia) słoneczna w południowej i zachodniej Polsce. Na północy, północnym wchodzie i w centrum spadnie przelotny deszcz. Jedynie na północy kraju i nad morzem wiosenne temperatury, rzędu 13-15 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze lato, nawet do 26 stopni. - Wiatr będzie porywisty, z kierunków południowych. Wystąpi na wschodzie i na południu. Wysoko w górach porywy wiatru do 85 km/h – informuje IMGW.

Lato w środku kwietnia

W nocy ze środy na czwartek (16/17 kwietnia) na wschodnim wybrzeżu opady deszczu zanikną. Rozpogodzi się. Na termometrach od 8-9 stopni Celsjusza nad morzem, na wschodzie i na terenach do nawet 15 stopni Celsjusza na zachodzie. - Wiatr przeważnie będzie słaby, z kierunków południowych. Silniejsze porywy wiatru wystąpią jedynie na południu, zwłaszcza na obszarach podgórskich i wysoko w Sudetach, nawet do 110 km/h – przewiduje IMGW. W ciągu dnia nawet 28 stopni Celsjusza. Według Ilony Śmigrodzkiej z IMGW to zapowiedź typowo letniej pogody.

IMGW zapowiada burze

Skoro letnia pogoda, to i burze. Te prognozowane są w nocy z piątku na sobotę (18/19 kwietnia), na północnym zachodzie kraju. Nadal będzie ciepło. O pogodzie na Wielkanoc dowiesz się więcej z artykułu Wiemy, jaka będzie pogoda w Wielkanoc. Padły konkretne temperatury. Burze w prognozach IMGW

