Najnowsze zdjęcie Bruce'a Willisa. Ciężko na to patrzeć. Zebrała się przy nim rodzina

Bruce Willis to prawdziwa legenda. "Na wariackich papierach", "Szklana pułapka", "Piąty element", "12 małp", "Pulp Fiction", "Armageddon", "Szósty zmysł" - to tylko część filmów, za które świat go pokochał. Wielki hollywoodzki aktor, jedno z największych nazwisk swojego pokolenia, zawiesił karierę na kołku w 2022 roku - wszyscy zastanawiali się dlaczego. Dokładnie rok później przyszła odpowiedź. Żona aktora, Emma Heming (46 l.), przekazała mediom, że gwiazdor cierpi na demencję. "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a jego choroba postępowała i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - mówiła w marcu 2023.

Co się dzieje z Bruce'em Willisem. "Jego stan się nie poprawi"

Niestety, z każdym kolejnym miesiącem wieści o stanie aktora są coraz gorsze. Jest jednak otoczony przez najbliższych. Teraz, przy okazji Święta Dziękczynienia, jedna z jego córek pokazała najnowsze zdjęcie z tatą. Widać na nim Willisa siedzącego na kanapie i uśmiechającego się do swojej córki Scout, (33 l.). Obok siedzi jego kolejna córka, Tallulah (30 l.) Willis trzyma w dłoniach tabliczkę z napisem "Best Dad Ever" ("Najlepszy tata na świecie").

Bruce Willis ma demencję. "To śmiertelna choroba"

"Daily Mail" przypomina, że w zeszłym miesiącu Emma Heming udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak cała rodzina radzi sobie z chorobą jej męża. Ona i Bruce mają dwie córki 10-letnią Evelyn i 12-letnią Mabel. Heming mówi, że nie zamiaru "chronić" córek przed wiedzą o stanie ich taty. "Nigdy nie próbowałam niczego im osłodzić. Dorastały, gdy Bruce słabł przez lata. Nie próbuję ich przed tym chronić. Od naszego terapeuty dowiedziałam się, że jeśli dzieci zadają pytania, są gotowe poznać odpowiedź. Gdybyśmy widzieli, że Bruce się męczy, poruszyłabym to z dziećmi, żeby mogły zrozumieć. Ta choroba jest przewlekła, postępująca i śmiertelna" - powiedziała. Dodała, że choć z córkami nie rozmawia o śmierci ich taty, to obie wiedzą, że jego stan się nie poprawi. "Nie pozwolę, by choroba zniszczyła całą naszą rodzinę. Bruce by tego nie chciał". W walce o jak najbardziej normalne życie wspiera Heming i Willisa pierwsza żona aktora i matka trzech jego najstarszych córek, Demi Moore.