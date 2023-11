Wstrząsające doniesienia na temat Bruce'a Willisa. To koniec? Demi Moore w rozpaczy

"Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a postępował i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - komentowała rodzina aktora wiosną tego roku, dzieląc się tym, z czym się zmaga. Nie dalej jak dwa miesiące temu żona gwiazdy "Szklanej pułapki", Emma Heming (44 l.) udzieliła szczerego wywiadu, w którym przyznała, że nie ma nawet pewności, czy Bruce Willis (67 l.) zdaje sobie sprawę ze swojego stanu.

Bruce Willis cierpi na demencję. "Nie wiadomo, czy o tym wie"

"Tak naprawdę nie mam pojęcia, czy on w ogóle wie, co się z nim dzieje. To bardzo smutne" - powiedziała. Stwierdziła też, że demencja jest bardzo trudna. Nie tylko dla chorego. "To trudne dla osoby, u której zdiagnozowano tę chorobę, jest to również trudne dla rodziny. Nie inaczej jest w przypadku Bruce’a, mnie i naszych dziewcząt [para ma dwie córki w wieku 9 i 11 lat - przyp. red.]. Kiedy mówią, że to choroba rodzinna, mają rację, rzeczywiście tak jest". Teraz napłynęły kolejne wieści. Bardzo niepokojące.

Dramatyczny stan Bruce'a Willisa

Aktora i jego rodzinę odwiedziła niedawno jego była żona, Demi Moore (60 l.). Willis doczekał się z aktorką trzech córek - wszystkie są już dorosłe. Mimo rozwodu zawsze utrzymywali bliskie i pełne ciepła relacje i tworzyli zgodną, patchworkową rodzinę. Demi pojechała do Willisa tuż po swoich wakacjach we Włoszech. On niestety jej nie poznał... "Źródła podają, że Willis nie rozpoznał w Demi kobiety, z którą był żonaty przez 13 lat i mamy jego córek Rumer (35 l.), Scout (32 l.) i Tallulah (29 l.). Demi utrzymywała kontakt z dziećmi i żoną Bruce’a, Emmą Heming, ale nie miała pojęcia, że ​​jest z nim tak źle" - podają amerykańskie media powołując się na informatorów.

Bruce Willis - żywa legenda

Bruce Willis to jeden z najsłynniejszych aktorów swojego pokolenia. Jego genialne role w serii "Szklana pułapka", w filmach "Szósty zmysł", "Piąty element", "12 małp" czy "Pulp Fiction" zna chyba każdy. W ostatnich latach można go głównie kojarzyć z mniej ambitnych produkcji. Wyjaśnia to "New Zeland Herald". "Od około dwóch lat Bruce Willis masowo produkował filmy, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy, póki jeszcze był w stanie grać. Tylko w 2022 roku swoją premierę miało w sumie 11 filmów z udziałem gwiazdora, z czego większość to kino klasy B".

