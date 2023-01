Bezsprzeczne trendy w makijażu z Sephora! Hity, które rozpromienią Twoją skórę i sprawią, ze będziesz wyglądać jak milion dolarów

Trendy w makijażu na 2023 rok z Sephora

Każdy makijaż zaczyna się od podstawy. W tym przypadku ową podstawą się dobry podkład. Sprawi on, że Twoje skóra będzie wyglądać promiennie i zdrowo. Jakościowy podkład powinien zamaskować niedoskonałości skóry oraz wyrównać koloryt, nie powinien jednak obciążać cery i wyglądać ciężko. Taki też jest podkład Sephora Best Skin Ever Glow. To rozświetlająca wersja kultowego podkładu, który na skórze prezentuje się iście królewsko. Zapewni on Twojej skórze średnie krycie i fantastyczne, dzienne wykończenie. Niedoskonałości będą przykryte, a skóra będzie wyglądać świeżo i promiennie.

Każdy bohater potrzebuje swojego giermka. Tak samo, każdy podkład potrzebuje korektora pod oczy. Jeżeli szukasz kosmetyku, który zniweluje cienie pod oczami i sprawi, że spojrzenie zyska trójwymiarowy blask to podstaw na dostępny w Sephorze korektor pod oczy Bright Fix od Fenty Beauty. Dosłownie w kilka sekund zyskasz efekt jak po dobrze przespanej nocy, a skóra pod oczami nie będzie wyglądała ciężko. Korektor ten nie podkreśla suchych skórek oraz zmarszczek. To fantastyczny odmładzacz oka w tubce.

Bronzer i rozświetlacz niech staną się Twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Przybrązowiona skóra od razu zyskuje i prezentuje się olśniewająco. Szukasz produktu, który zimą podaruje Ci słoneczny blask i rozświetlenie niczym z egzotycznego kurortu? Postaw na świetliste bronzery. Idealny gagatek znajdziesz w Sephorze. Mowa o rozświetlającym pudrze do twarzy Sephora Collection. Opromieni on Twoją cerę słonecznymi drobinkami, które sprawią, że skóra będzie cudownie lśnić. 2 dostępne odcienie doskonale dopasowują się do każdej karnacji i będą odbijały światło niczym słoneczna poświata.

Szukasz bardziej klasycznego bronzera? Przetestuj Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer od marki Fenty Beauty, który znajdziesz wyłącznie w perfumeriach Sephora. Zaskoczy Cię on jedwabistą formułą, która genialnie rozprowadza się po skórze. Nie tworzy on plam i nie podkreśla niedoskonałości skóry To uniwersalne odcienie, które bosko dopasowują się do cery i wtapiają się w nią niczym przysłowiowe masło. Bronzer Fenty Beauty ma matowe wykończenie, dzięki czemu idealnie sprawdzi się u posiadaczy skóry dojrzałej. Nie podkreśla zmarszczek i niedoskonałości skórnych.

Potrzebujesz bronzera, który opali skórę? Proszę bardzo, oto BRONZING POWDER od marki NARS. To delikatne przybrązowienie cery, która zyska zdrowy wygląd. Idealnie podkreślisz nim kości policzkowe oraz czoło. Wypełnia i wygładza drobne zmarszczki i pory, tworząc ujednoliconą i naturalną cerę.

Boskie brwi to marzenie wielu osób. Bywa jednak, że te niesforne włoski potrafią utrudnić każdy makeup. Doskonale radzi sobie z nimi marka Benefit Cosmetics, która w oczach wielu miłośników makijaży stała się mistrzem ujarzmiania brwi. Ich ponadczasowym hitem jest żel do utrwalania brwi 24hr Brow Setter. To produkt, który powinnaś znać. W zaledwie kilka sekund wygładzi i ułoży włoski. Nie bieli skóry i nie skleja brwi. To must have dla początkujących, który szukają intuicyjnego i szybkiego produktu do brwi.

Benefit Cosmetics prezentuje także swoją gorącą nowość. Spełni ona Twoje marzeniu o pierzastych i podkreślonych brwiach. Fluff Up Brow Wax to elastyczny wosk, który doda objętości i sprawi, że pokochasz swoje brwi. Kremowa formuła tworzy pożądany efekt wyczesanych, a jednocześnie pełnych objętości, pierzastych brwi. To także dzięki specjalnej szczoteczce, z pomocą której zaaplikujesz odpowiednią ilość produktu

Benefit Cosmetics

Wszyscy kochamy kosmetyki wielofunkcyjne. Marka EISENBERG doskonale to wie i przedstawia rewolucyjny Brow Definer & Lash Primer, który znajdziesz na wyłączność w Sephorze. To innowacyjny tusz dwa w jednym, który widocznie definiuje i zwiększa objętość brwi i rzęs. BROW DEFINER & LASH PRIMER wzbogacony został ekstraktem z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu.

