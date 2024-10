Brutalny atak maczetą. Trzech 15-latków napadło mężczyznę po meczu

Nieletni zaatakowali maczetą mężczyznę

W sobotę, 19 października, powiadomieni o sprawie bójki funkcjonariusze udali się na miejsce, gdzie potwierdzili, że doszło do pobicia dorosłego mężczyzny. Mundurowi ustalili, że pokrzywdzony, widząc grupkę osób i zamieszanie wokół nich, podszedł w ich kierunku. Wtedy jeden z agresorów użyła gazu pieprzowego, który rozpylił się również w kierunku pokrzywdzonego. Zaraz po tym mężczyzna został zaatakowany przez kilka osób, w tym w sposób niezwykle brutalny, przy użyciu maczety. Zaatakowany doznał rany ciętej w okolicy klatki piersiowej. Pokrzywdzony, z uwagi na dynamikę zdarzenia, nie był w stanie stwierdzić, kto konkretnie go zaatakował. Jeden z nich, podczas ucieczki z maczetą w ręku, został ujęty przez postronną osobę. Mundurowi przejęli nieletniego i ustalili, że to on brał udział w pobiciu pokrzywdzonego oraz ustalili personalia dwóch pozostałych sprawców i wszystkich zatrzymali. Okazali nimi się trzej 15-latkowie, jeden z Krakowa, a pozostali z gminy Zabierzów. Oświadczyli oni policjantom, że pokrzywdzony był ich przypadkową ofiarą, w starciu z innymi osobami.

Policja o szczegółach bójki z użyciem maczety

- Nieletni, w obecności swoich opiekunów, zostali w komendzie przesłuchani w charakterze sprawców czynu karalnego. Dwóch z nich, decyzją sądu dla nieletnich, zostało objętych nadzorem kuratora, z kolei trzeci z nich na okres trzech miesięcy został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - podsumowują policjanci z KPP w Krakowie.

